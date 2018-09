The Wife, la recensione del nuovo film con Glenn Close e Jonathan Pryce

Il registacostruisce un dramma famigliare serrato. Il colpo di scena non tarda ad arrivare, in un focolare che rischia di essere distrutto in pochi giorni. Marito e moglie nascondono un segreto, un maledetto imbroglio che portano avanti da tutta la vita. Manon ha solo lo spirito di un “thriller”: è un racconto delicato (tratto dal libro di Meg Wolitzer), che scava a fondo nelle dinamiche di coppia.Lui è un intellettuale, un grande talento osannato da chiunque ami leggere. Invece lei resta in disparte, in silenzio. È un’ottima donna di casa, una madre premurosa, che non riesce a trovare un suo spazio.Gli occhi sono puntati sulle opere degli altri, non sui suoi piccoli gesti.Lei ha il volto di un’ottima Glenn Close , una campionessa del grande schermo, che non smette mai di sorprendere. Spesso non le serve parlare, basta uno sguardo per trasmettere lo stato d’animo del suo personaggio. E lei in materia di relazioni amorose (al cinema) la sa lunga. Ne Il grande freddo di Lawrence Kasdan non si faceva scrupoli nel prestare il suo sposo a un’amica in difficoltà, che voleva rimanere incinta. In Attrazione fatale di Adrian Lyne interpretava un’amante occasionale, una donna in carriera velenosa come un serpente.Ma è in Le relazioni pericolose di Stephen Frears ) che si è superata. Prestava il viso a una gran dama del Settecento, pronta a tutto per scatenare la sua ira sul vecchio compagno. Anche a fargli deflorare la futura giovane sposa. Battaglia tra i sessi, senza pietà. Ma indepone le armi, per assumere un aspetto fragile e dimesso.Nel film, il suo compito è mediare nei litigi con i figli e controllare il pranzo e la cena.“Il punto di vista di questa signora non mi convince”, borbotta un grasso editore con i piedi sulla scrivania. “Al pubblico non interessa quello che ha da dire una studentessa”, le spiega un’insegnante durante un flashback. Così muoiono le speranze e le ambizioni. Ma si può anche trovare la propria dignità.