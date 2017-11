The Place, la recensione: Mastandrea ‘diavolaccio’ contro il moralismo italico

NOTIZIE

10.11.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



The Place, non è tanto quello dove si scottano i suoi personaggi, uomini e donne che vi si siedono controvoglia per chiedere un qualcosa che in fondo non vorrebbero mai dover esprimere, avanzare o portare avanti. Piuttosto il luogo indesiderabile al quale ammicca il film è quel bancone aguzzo dove finisce oggi chiunque sia sotto l’analisi di un’opinione pubblica sempre più lapidaria nel considerare il giudizio morale come unico metro con il quale valutare positivamente o negativamente il comportamento altrui.



Per un’ora e quaranta The Place prova a rispondere e per questo è un film ambizioso - tra l'altro ispirato pedissequamente alla serie TV The Booth at The End -, che fin dai primi minuti sa metterci continuamente di fronte al problema attuale e complesso di trovare alcuni parametri univoci per giudicare l’azione del prossimo. Il vicino di casa, la ‘gente’, i politici, i padri, forse anche noi stessi che siamo coscienze mute e inespresse prima che parole.

Perché per dirla come Weber, ogni azione può essere giudicata o secondo l’etica della convinzione o secondo l’etica della responsabilità. La prima, semplificando, valuta un’azione in base ai principi dati e la giudica buona se li rispetta, cattiva se li viola. La seconda misura tutto sulla base delle conseguenze dell'azione; che è buona se riesce e cattiva se fallisce. Per esempio: non uccidere è sbagliato e deprecabile in senso assoluto ma uccidere qualcuno per salvare la vita di un figlio cambia di un poco la questione? Qui 'lo scopo' è non uccidere oppure veder sopravvivere la stirpe? Perché il diavolo – e qui Mastandrea somiglia moltissimo al personaggio infernale per eccellenza - guarda i dettagli. Il moralismo invece, per nulla. Anzi li ignora e procede per compartimenti stagni. La responsabilità di aver provocato delle conseguenze con le sue azioni, nemmeno a dirlo, non gli interessa. Alla fine è un fatto di punti di vista; solo che non è detto che un’azione giusta per il primo criterio lo sia anche per il secondo. Indovinate a quale mentalità siamo più vicini in Italia?

E così con questo schema, un po’ ripetitivo per il cinema, il film va avanti di quesito in quesito, di Mastandrea malinconico in Mastandrea malinconico, di diavolo in diavolo, vista la forte presenza di metafore religiose ed escatologiche. Forse il suo problema principale è proprio l’aver preferito la malinconia alla disperazione. Perché è un film che quando deve scegliere come far apparire un uomo che è costretto a preferire o la sopravvivenza del proprio figlio o quella di una sconosciuta, evita di rappresentarlo come un essere intrappolato in una strettoia e niente affatto libero di scegliere. Al contrario, preferisce un ritratto più bonario. Con lui e con altri personaggi.

Alla fine nel dare un giudizio univoco sul film torna il problema delle due etiche inconciliabili. Se dovessimo misurarlo solo dalla grandezza dell’intento di toccare un tema così difficile, qui ritorna l’etica dei principi, allora potremmo fermarci e promuoverlo senza se e senza ma; perché è una pellicola che supera tanti film italiani. Se invece dovessimo giudicarlo dal risultato, ecco l’etica delle responsabilità, allora sarebbe più giusto parlarne invece come di un film medio e non eccelso. Chissà che prospettiva sceglierà lo spettatore questa volta. Anche noi del resto non riusciamo a deciderci.



The Place, in uscita il 9 novembre è distribuito da Medusa Film.