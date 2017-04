Recensione The Circle: Emma Watson viaggia nel lato oscuro della Silicon Valley

Chi in questo momento è chiamato a scrivere di The Circle , adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di, lo fa da fan assoluta del romanzo. Un libro consumato voracemente in inglese prima dell’uscita in Italia del thriller psicologico firmato dallo scrittore americano.Era il 2014 e molte delle brillanti analisi contenute nel libro, che spiega sostanzialmente i rischi di un graduale abbattimento della, rappresentavano argomenti che rispetto a oggi occupavano meno il dibattito pubblico internazionale. Nel film assistiamo divertiti e un po’ terrorizzati al dispiegamento di alcuni concetti chiave per riflettere sulla modernità e sui rischi di un graduale abbattimento delle libertà personali. Per Eggers, ma come molti prima di lui che hanno teorizzato alcune caratteristiche di una società basata sulla sorveglianza, l’esponenziale condivisione di informazioni personali tramite gli strumenti offerti dalla tecnologia, sui social network o attraverso la vendita di accessori di misurazione dei parametri di salute personali, ma gli esempi sono molti, porrebbe non pochi problemi in termini di garanzia delle libertà personali in un modo sempre più ossessionato dal concetto di trasparenza. In fondo cosa sappiamo realmente di come vengono poi utilizzati questa mole di dati personali e davvero trasformare la privacy in qualcosa di anomalo in un mondo iper-connesso è una mossa che possiamo identificare con il progresso?Uno dei punti di forza del romanzo che fortunatamente il film conserva, era basato sull’alternanza tra le vicende personali della protagonista Mae Holland, una ragazza insicura e provinciale assunta dalla prestigiosa società hi-tech The Circle, i riferimenti ai big della Silicon Valley sono del tutto casuali, e il messaggio politico che il libro sceglieva di consegnare ai proprio lettori. Per questo motivo il fatto che T, scritto dallo stesso Eggers e dal regista del film James Ponsoldt , riesca a mantenere entrambe le dimensioni principali del romanzo, pur con qualche taglio, trasformain buon film e in un ottimo adattamento di un romanzo strabordante di idee geniali sull’uso contemporaneo della tecnologia.Un po’ com’era già avvenuto per un celebre thriller a sfondo tecnologico come The Social Network , il film trova la sua dimensione tra l’esporre il proprio pensiero politico in maniera chiara, mantenendo i toni paradossali del libro, e allo stesso tempo riuscire nell’intento di non farne un’esposizione fredda da teorema sociologico ma prodotto di intrattenimento dove al centro della scena ci sono comunque le persone.Il merito di questo successo è di una forte base di partenza, il testo di Eggers e del cast molto calzante. Emma Watson è perfetta nei panni dell’insicura Mae quanto il personaggio di Tom Hanks è riuscito nell’interpretare il diabolico capo di The Circle, un personaggio che depriva pubblicamente il mondo della sua intimità sotto le confortanti spoglie di unche veste solo di felpe casual monocolore mentre infarcisce il pubblico di discorsi pericolosi condotti con il supporto amichevole di una tazza calda di tè. E se, come in ogni adattamento che si rispetti bisogna sacrificare qualche elemento nel passaggio dalla carta alla pellicola, nel film non sentiamo la mancanza della storia d’amore principale perché i legami tra Mae e il mondo fuori da The Circle sono rappresentati magistralmente dagli attori che interpretano i genitori della ragazza: lo scomparso Bill Paxton e l’attrice