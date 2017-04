Power Rangers - La recensione

Affrontare il Power Rangers di Dean Israelite (Project Almanac - Benvenuti a ieri) senza pregiudizi o benevolenze potrebbe non esser facile, e lo sforzo probabilmente non interesserà a molta parte del pubblico pagante, ma dovendo farlo ci si troverà di fronte a un vero e proprio prototipo die nel quale una sostanziale fedeltà ai punti di forza (o di debolezza) della serie tv originaria viene sovvertita senza apparenti traumi con aggiornamenti all'insegna di un imprescindibile autocitazionismo e di una generale politically correctness (affidata alla configurazione del quintetto gay-friendly e etnicamente variegato).Tra facce note ('nascoste' dietro un cellulare in una delle scene clou) e finali promettenti (con il rimando - anche coloristico - al Tommy Oliver che potremmo vedere in uno degli ipoteticidall'amministratore delegato di Lionsgate parlando di un arco narrativo già progettato da Haim Saban), si rischia però di perdersi nel ventre di questo incipit. Soprattutto dopo un inizio alla volevamo essere Breakfast Club e poco convincente a confermare un problema di gestione di ritmi, intreccio e personaggi.L'con cui si liquida ogni possibile confronto o senso di colpa da 'parenti poveri' verso i Transformer, nel riferimento a 'quel' Bumblebee , fa parte del bagaglio proprietario dal quale non si sarebbe potuto prescindere. Apprezzabile, quindi, in un Teen Movie a tutti gli effetti, cui sarà meglio non chiedere la profondità che vediamo sfidare ai nostri eroi nella lorotra Cenotes e Slot Canyons, ma nel quale si percepisce la lezione di Ultraman, Daltanious e un'altra mezza dozzina di precursori.Non l'unica, ovviamente, ma. E ad andare oltre la sensazione di una ritinteggiatura moderna di dinamiche e mentalità familiari e un po' datate che non sembra coinvolgere i personaggi, probabilmente rinchiusi entro i limiti di- per lo meno in questa forma - e che