L'ora legale - La nostra recensione del nuovo film di Ficarra e Picone

Rientra nell'il nuovo film della coppia palermitana, più che nella distopia. Ché ormai l'espressione dell'anelito a, per molti italiani, sembra necessariamente ridotta a quell'ambito. Certo, a farnea questa maniera i due non sono i primi (soprattutto dopo il ricorrente fenomeno Zalone ), ma il risultato sembra pagare ugualmente.Punto di partenza di L'ora legale è il tentativo del più classico dei professori - scolastico ovviamente e ovviamente di spiccata onestà e principi - di portare, politicamente e amministrativamente, nel suo altrettanto classico piccolo paesino siciliano, abituato ad abusi, clientelismo e speculazione . Un tentativo reso possibile dal caso, per la concomitanza di una indagine della guardia di finanza e della caduta in disgrazia del locale pezzo da novanta. Un tentativo cheUn nuovo eletto che senza urlare slogan sceglie di far parlare i fatti e di seguire il programma:, che molti in Italia vorrebbero vivere. Magari più a lungo della durata dell'unica cosa che di legale sembri esserci possibile ("l'Ora" appunto, per i pochi mesi tra l'ultima domenica di marzo e l'ultima di ottobre), ma alla quale rischieremmo di trovarci impreparati, come accade ai protagonisti del film conAnche se non inattese, in realtà. Basta seguire le nostre cronache, in fondo, guardarsi in giro, allo specchio, per vedere quantoche chiediamo a gran voce.E in questo senso, ladel duo comico smette di far ridere (dopo averci proposto dei Dexter nostrani e la 'Calata dei Vigili', tra le varie chicche) ea chi si sentisse "assolto" e vittima di un sistema di cui fa parte, e al quale è pronto ad affidarsi per una convenienza o necessità personale. Un esempio che non molti vorranno vedere, unche come sempre resterà inascoltato, ma che nella suachiude con un crescendo positivo il bilancio del film, regalandogli una nicchia propria, in un modo o nell'altro.