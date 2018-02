La recensione di Cinquanta sfumature di rosso, sesso senza thriller nel capitolo finale

L’ultimo capitolo cinematografico, per ora, della sagatratta dai romanzi diè praticamente ciò che succede tra una scena hot e l’altra, tra un’iniezione di zucchero e miele e una sculacciata.Perché il soffio thriller che vorrebbe caratterizzare questo terzo capitolo, girato in back-to-back con il precedente Cinquanta sfumature di nero – dove la vita professionale e non solo di Ana ( Dakota Johnson ) e l’unione matrimoniale con Grey (), sono minacciati dal ritorno di– è veramentecome un venticello di primavera. Ci sono semplificazioni grandissime in questo terzo capitolo dallo spirito un po’ grossier, dove per esempio una delle dimensioni della sua binarietà viene data dalla scelta di "incattivire il cattivo", pardon la ripetizione, dotandolo di un trucco con matita rossa sotto agli occhi - una trovata articolata davvero - piuttosto che rinforzare la sceneggiatura con un minimo di tensione.Sì perché uno dei temi della saga, l’equilibrio tra amore e violenza, tra lato oscuro e lato lucente, qui non trova il suo punto di stasi.. D’altronde il romanzo è quello che è, un bestseller dove l’immaginario galoppa con le pagine scritte, ma qui il limite è proprio quello di una visione che restringe ogni creatività, dove lo scritto almeno lasciava un po’ di margine all'immaginazione. Alla fine la storia d’amore regge, ma regge nelle sequenze erotiche, nell’alchimia tra i due protagonisti, nell’idea di megalomania che caratterizza la relazione tra il miliardario e la editor dove non c’è nulla che non possa essere comprato o desiderio rimasto inesaudito. Poi quando il film tenta di rafforzare la storia romantica minacciandola con pericoli esterni, ci si arena nella noia e nella prevedibilità., quando ancora esistevano serie TV prevedibilissime (che nel frattempo si sono evolute persino nella tradizionalità del network italiano) e rispecchia la semplicità di un romanzo Harmony evoluto. Però semplificare così tanto uno dei temi forti della saga, la violenza simbolica della coppia incarnata dalle pratiche sadomasochiste, è un’occasione mancata per dare un pizzico di brio a un film che più che popolare – nel senso di in grado di raggiungere un largo pubblico - è proprio, soltanto, medio.