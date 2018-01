La recensione de Il vegetale: non morde e non conquista il film di Fabio Rovazzi 

Fino a oggi Gennaro Nunziante era stato l'ombra di quel Checco Zalone con il quale aveva inanellato quattro successi epocali per il cinema italiano contemporaneo, per cui la curiosità per la sua prima prova 'in solitaria' non era poca. Come allora, inlo troviamo al servizio di un nome importante, direttamente proveniente da un Altro mondo e dalla grande forza di penetrazione presso il grande pubblico, quello di, 'Mr. Andiamo a comandare' (e non solo). Ma la differenza c'è, e si vede.Onore al merito al giovane cantante di essersi voluto mettere alla prova con un'esperienza nuova e con la doppia sfida di, ma per quanto la differenza con molti suoi colleghi youtuber e affini sia evidente - a suo favore, ovviamente - questaLa solita elegia milanese, eletta(quella dell'ormai imprescindibile Centro Direzionale), si trasforma presto in una celebrazione dei rapporti 'veri', già ampiamente declinata in troppe commedie italiane di successo, e dell'ambito contadino e rurale come Eden cui guardare. Anche se stavolta, all'inedita location reatina, si aggiunge la 'edificante'di uncostruito - e sfruttato - per approfittarsi delle necessità di irregolari e matricole di vario genere e della sempreverde 'tv del dolore' (cone coerente)., come si intuisce. Nemmeno nella risoluzione della vicenda e dei conflitti mostrati. Ed è un peccato, viste le aspettative che potevano far nutrire regista e protagonista. Buoni sentimenti, ambiente, 'Bio', gentilezza, fiducia e l'usualeriempiono ogni momento di una storia che nasce dichiaratamente per raccontare una generazione impossibilitata a vegetare dalle condizioni storiche e per invitare i suoi destinatari a. Una missione encomiabile per un film che non mostra particolari 'orrori', ma che - considerati anche gliimpiegati - lascia nello spettatore la sensazione di. Anche di tempo. A meno di non dimenticarsene rapidamente.