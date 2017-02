Prime recensioni per John Wick 2: una vera dose per gli action-dipendenti!

La critica americana ha avuto modo di vedere in anteprima John Wick 2 e la reazione è la migliore che ci si potesse aspettare: quasi tutte le testate principali hanno amato il film, che vede il ritorno di Keanu Reeves nei panni dell'assassino amante dei cani richiamato dalla pensione. Stavolta, alla regia troviamo il solo Chad Stahelski , stuntman di Reeves in Matrix che ha co-diretto in primo capitolo insieme a David Leitch (passato a dirigere il thriller The Coldest City e futuro regista di Deadpool 2). Ma la metà dei registi non equivale alla metà degli stunt folli, anzi.Questa volta, John Wick viene incastrato da un camorrista, Santino D'Antonio (), l'uomo che aveva salvato la vita alla moglie del protagonista e favorito la sua fuoriuscita dal mondo della malavita, e che perciò pretende da lui l'eliminazione di sua sorella Gianna (), che sta prendendo il controllo della malavita in Italia. John viaggia così a Roma, pronto a seminare ancora una volta cadaveri lungo la strada.Il film “riporta Reeves nel ruolo che dovrebbe probabilmente usurpare Neo in quanto suo contributo definitivo al cinema d'azione”, come scrive. Il vero sequel “a meritare il sottotitolo 'Reloaded'” “riprende una serie di colpi di pistola alla testa allo stesso modo in cui Fred Astaire distribuiva fuochi d'artificio in La taverna dell'allegria”. “È anche costretto, come ogni sequel, a sembrare più grosso, arrivando persino ad avvicinarsi allo sfarzo di James Bond”, ma “quando arriva al sodo... è ancora una sniffata di coca per gli action-dipendenti”.“Il più grande complimento che posso fare a John Wick 2 è che ho perso il conto dei morti nei primi quindici minuti”, scrive. “Stahelski raddoppia gli stunt e la potenza di fuoco – conferma– Il frenetico inseguimento di apertura tra le strade notturne di Manhattan... non sfigura di fronte al meglio della saga di Fast & Furious”. “Ancora una volta, Reeves non delude, incarnando alla perfezione Wick e incanalando la sua rabbia per le ingiustizie della vita in una performance intensamente focalizzata”.“I film di John Wick realizzano ciò che gli action di Hong Kong facevano un quarto di secolo fa: sedurre pubblici assetati di sangue (in prevalenza maschili), facendo loro apprezzare un balletto moderno squisitamente coreografato”, scrive. “John Wick 2 è tanto vicino al cinema puro quanto solo il migliore cinema d'azione può essere”, gli fa ecoaggiunge che “le battaglie ravvicinate, corpo a corpo, sono forse la cosa più impressionante e probabilmente le migliori viste sul grande schermo sin dalla trilogia di Jason Bourne originale”.Insomma, un'ovazione da cui si discosta, per ora, solo: per lui, John Wick è un “déjà vu riscaldato”, a cui manca “la motivazione di vendetta che guidava il primo film”. “Se avete amato il primo film , magari non vi importerà che il secondo sia una minestra riscaldata. In caso contrario, Wick si è già bruciato”.