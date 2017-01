Billy Lynn - La nostra recensione del controverso film di Ang Lee

Sono molti i pensieri che si affollano al termine della visione del Billy Lynn: Un giorno da eroe , e non tutti coerenti tra loro. Ammesso che questo debba significare qualcosa, in un film che sembra avere un conto aperto con il concetto di coerenza. Molta carne al fuoco per un film annunciato come tecnicamente rivoluzionario per esser stato(quando "L'incredibile" Lo Hobbit ne aveva 'solo' 48fps), e in grado di portare l, in una empatizzazione totale con il dramma e i dubbi del protagonista. Se non fossero...Viene d'istinto l'impulso di tornare a scorrere gli ultimi titoli firmati dal regista taiwanese Ang Lee , forse per sentirsene rassicurati… Vita di Pi, Motel Woodstock, Lussuria - Seduzione e tradimento, I segreti di Brokeback Mountain : tutti tra il 2005 e il 2012. Poi, cinque anni di silenzio. Fino a questo adattamento cinematografico del romanzo d'esordio di Ben Fountain:In originale 'Lynn's Long Halftime Walk' , per l'evidente riferimento alla apparentemente interminabile 'missione' dell'eroico 'Bravo Team', invitata ad apparire durante lo show organizzato nell'intervallo della partita di Football Americano delnello Stadio di Denver. Due settimane diper mostrare al Paese plaudente i propri paladini, gli eroi della Land of the Free, i Coraggiosi in Guerra contro il Terrore., è facile immaginarlo. Soprattutto guardando lo spettacolo con. E osservando quello messo in scena da un regista, dal quale ci saremmo aspettati una sensibilità diversa, soprattutto nel capire quanto poco sia 'di rottura' la critica, o satira, rappresentata attraverso le, trattati come pupazzi, e dello stesso Billy (l'esordiente), che vediamo emergere davvero solo in un paio di momenti. Troppo poco in un accumulo di- dal tacchino alla cola in frigo, dallo spirito di corpo che raddrizza un giovane, in fondo 'sbandato' per motivi nobili, al trattamento dei reduci e all'elezione del 'fronte' a 'casa' - cheForse, entro i confini patri, tantoavrà avuto un'altra lettura (come sembra dimostrare ilinterno al botteghino, che per ora tiene lontano il film dall'agognato raggiungimento del budget investito), ma di certo lontano da essi - e per chi a certe riflessioni non sia del tutto nuovo - questodi "Agnelli al macello" difficilmente riuscirà a emozionare. Anche per una sostanziale piattezza e superficalità di espressione, non assistita certo dall'ossessivo alternarsi di dialoghi, affidati aa tutto schermo.sta nel succedersi di situazioni, nell'alternarsi deidell'azione in Medio Oriente, nella conoscenza delladi Makenzie Leigh e nella 'schiettezza' del miliardario Norm (uno Steve Martin costretto a lottare con il botox per far emergere le proprie espressioni), nel pacifismo critico della sorella interpretata da Kristen Stewart e nelle spirituali perle di(tutto sommato tra le cose migliori) dello Shroom di Vin Diesel . Insieme alla comprensione per lo sgomento di questi eroi da baraccone, il loro esser fatti 'corpo' perché schiere di 'fedeli' - pronti all'omaggio in favore di telecamere quanto all'immediato disinteresse - possano toccarli, vederli, insultarli magari, ma sentirli veri. Credere che quella guerra (siamo nel 2004, in Iraq) avesse un senso.