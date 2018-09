A Star is Born - La recensione, Lady Gaga  offre una prova coraggiosa nel film di Bradley Cooper

Un po' Pigmalione, un po' Fantasma del palcoscenico, la storia di A Star is Born (E' nata una stella) può davvero considerarsi. A partire dalla sua prima apparizione del 1937, seguita dal musical con Judy Garland del 1954 e della versione rock con Barbra Streisand del 1976 , sono decenni ormai chee del suo dissoluto e autodistruttivo mentore. Due maschere che qui vediamo indossate da Lady Gaga , in uno dei film più importanti nelle rispettive carriere (e della Mostra di Venezia in corso, dove lo abbiamo visto), anche se sicuramenteper l'attore tre volte nominato al Premio Oscar (Il lato positivo, American Hustle, American Sniper), arrivato al film dopo il forfait di Clint Eastwood e di Beyoncé, ma al quale dobbiamo il colpo di genio di arruolare in sua sostituzione la cantante che - dopo le esperienze in Machete Kills, Sin City e American Horror Story - qui vediamo recitare. Un, che sicuramente darà i suoi frutti al botteghino, con buona pace delle critiche, inevitabili., e l'onnipresenza del sorriso ammaliante del tormentato Jackson Maine ipnotizza, ma sin dall'incontro con la giovane promessa del pop iniziano ad accendersi delle spie. Ma lo svilupparsi della liaison,, tanto più quando ci permette di scoprire una Lady Gaga inedita, alle prese con una propria personalissima sfida: di mettersi a nudo come mai prima. Anche se non si parla del fugace, che comunque catalizzerà l'attenzione di molti, quanto piuttosto del suo doversi - e volersi - non nascondere dietro al solito trucco ( come dichiarato in conferenza )…È nella fase dell'prima e dellache il percorso inizia a farsi accidentato, purtroppo. A divenire terreno fertile per siparietti sdolcinati ealla 'belli e maledetti' portati all'estremo, e non sempre supportati - come nella drammatica scena del pre finale - da un forma egualmente equilibrata e omogenea con il resto della vicenda. Eppure, nonostante questo, Cooper è bellissimo e molto bravo, la coraggiosa Miss Germanotta, funziona e convince,… Cosa chiedere di più a un film che probabilmente non aveva mai voluto essere originale?