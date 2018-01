NOTIZIE

Young Sheldon rinnovato: lo spin-off di The Big Bang Theory torna per la stagione 2

Iain Armitage, è stato rinnovato rapidamente, dopo la messa in onda di appena dieci episodi, perché si è rivelato un grandissimo successo. È infatti la nuova sit-com più vista su tutte le reti in chiaro americane degli ultimi diciotto anno. In termini generali, è attualmente la sit-com più seguita dopo la serie madre con un totale di 16,2 milioni di spettatori in media. CBS ha deciso: Young Sheldon tornerà per una seconda stagione. Lo spin-off di The Big Bang Theory incentrato sul giovane Sheldon Cooper, interpretato qui da, è stato rinnovato rapidamente, dopo la messa in onda di appena dieci episodi, perché si è rivelato un grandissimo successo. È infatti la nuova sit-com più vista su tutte le reti in chiaro americane degli ultimi diciotto anno. In termini generali, è attualmente la sit-com più seguita dopo la serie madre con un totale di 16,2 milioni di spettatori in media.

Creata da Chuck Lorre e Steve Molaro, Young Sheldon racconta gli anni di formazione di Sheldon Cooper in Texas. Nel cast troviamo anche Zoe Perry nei panni di Mary, madre di Sheldon (nella vita reale, la Perry è figlia di Laurie Metcalf, che interpreta Mary in The Big Bang Theory). Si tratta di un ottimo risultato per la CBS, che negli ultimi anni ha faticato nel lanciare nuove serie di successo.

Kelly Kahl – Per quanto il DNA della serie sia fermamente radicato in The Big Bang Theory, Young Sheldon si è scavato un posto nell'universo televisivo grazie al suo tono creativo unico, la scrittura brillante e un cast multi-generazionale davvero dotato. Non vediamo l'ora di scoprire cosa Chuck, Steve, Jim [ “Young Sheldon ha avuto un impatto enorme nel nostro palinsesto nel breve tempo in cui è stato in onda – ha detto il presidente di CBS Entertainment,– Per quanto il DNA della serie sia fermamente radicato in The Big Bang Theory, Young Sheldon si è scavato un posto nell'universo televisivo grazie al suo tono creativo unico, la scrittura brillante e un cast multi-generazionale davvero dotato. Non vediamo l'ora di scoprire cosa Chuck, Steve, Jim [ Parsons , qui produttore esecutivo, oltre che narratore] e Todd [Spiewak, produttore esecutivo] abbiano in serbo per la famiglia Cooper alle prese con uno Sheldon di un anno più vecchio... e più intelligente”.

