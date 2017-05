Young Sheldon: ecco il trailer ufficiale del prequel di The Big Bang Theory 

CBS ha diffuso il primo trailer di, la serie prequel di The Big Bang Theory che racconta l'infanzia di Sheldon Cooper () in Texas alla fine degli anni '80. Eccolo.

La serie sarà narrata da Jim Parsons nei panni dello Sheldon attuale., figlia di, l'attrice che interpreta la madre di Sheldon in The Big Bang Theory, eredita il ruolo in questa versione.