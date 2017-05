Jim Parsons di The Big Bang Theory si è sposato con il compagno di una vita

NOTIZIE

L'interprete di Sheldon Cooper, gay dichiarato dal 2012, e Todd Spiewak stavano insieme da quattordici anni. Si sono sposati in un ristorante di New York

15.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Jim Parsons , interprete di Sheldon Cooper nell'amatissima sit-com The Big Bang Theory , ha sposato il compagno di una vitanel corso di una cerimonia tenutasi al ristorante di New York Rainbow Room sabato. I due stavano ormai insieme da quattordici anni, una relazione la cui esistenza Parsons aveva svelato per la prima volta in un'intervista del New York Times nel 2012, durante la quale aveva anche rivelato la sua omosessualità.

Parsons e Spiewak hanno festeggiato quattordici anni insieme a novembre 2016. Parsons ha postato una foto su Instagram, commentando: “Ho incontrato questo tizio (quello al microfono) quattordici anni fa in questo giorno ed è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata, non c'è gara. Uno dei più grandi regali che mi abbia fatto è che non mi porta più al karaoke. Credo anche che questo sia un selfie fatto con una vera macchina fotografica, perché i nostri telefoni non potevano farlo all'epoca”.

Jim Parsons è attualmente l'attore più pagato della TV americana (25,5 milioni di dollari guadagnati nel 2016 secondo Forbes). Fino all'anno scorso guadagnava un milione di dollari a episodio. Quest'anno, di comune accordo con le altre star principali della serie, Mayim Bialik e Melissa Rauch.



La decima stagione di The BIg Bang Theory è in anteprima in esclusiva su Infinity. (25,5 milioni di dollari guadagnati nel 2016 secondo Forbes). Fino all'anno scorso guadagnava un milione di dollari a episodio. Quest'anno, di comune accordo con le altre star principali della serie, ha scelto di farsi tagliare lo stipendio di 100 mila dollari per incrementare la paga delle co-star

Fonte: The Telegraph