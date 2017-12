X-Files, nuovo dietro le quinte dalla stagione 11

Il 3 gennaio 2018 patirà in USA su FOX l'undicesima stagione di X-Files , seconda del revival dell'amata serie fantascientifica creata da. In attesa di posare gli occhi sui dieci nuovi episodi ( gli ultimi per Gillian Anderson nel ruolo di Scully ), FOX ha diffuso un video dietro le quinte che potete vedere di seguito.

La nuova stagione di X-Files ripartirà esattamente da dove si concludeva la prima. Una letale epidemia si è diffusa nel mondo e Mulder ( David Duchovny ) e Scully ( Gillian Anderson ) sono ancora una volta impegnati in una lotta contro il tempo per salvare l'umanità. A giudicare da questo dietro le quinte, comunque, la serie non ha abbandonato la sua vecchia struttura episodica e probabilmente il cataclisma suggerito al termine della decima stagione sarà risolto rapidamente per lasciare spazio a puntate a se stanti, dedicate al classico “monster of the week”.