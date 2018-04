Westworld, parte stasera la seconda stagione della serie culto

Gli androidi Evan Rachel Wood ) e Thandie Newton ), il sanguinario Ed Harris ) e gli altri protagonisti ritornano per prendere parte alle nuove narrazioni del parco e svelare i nuovi misteri che gli sceneggiatori della seriemetteranno loro davanti. La scalata verso l’autocoscienza promette di ribaltare gli equilibri tra ospiti ed androidi, mentre gli uni continuano a riversarsi nei territori degli altri. Il parco di Westworld è pronto per riaprire le sue porte. Dopo aver preso conoscenza della loro condizione, Maeve e Dolores proseguiranno la rivolta contro i loro creatori, ma ci sarà spazio anche per le nuove narrazioni a cui prenderanno parte vecchi e nuovi ospiti umani e per gli altri parchi solo lasciati intendere nel finale della prima stagione.