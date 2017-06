Twin Peaks: una nuova sequenza disturbante nel sesto episodio del revival 

A due terzi del sesto episodio di Twin Peaks ci ricorda una cosa: non c'è spazio solo per i sorrisi e per la fascinazione verso il paranormale e le tenebre.. Ed è il male che si presenta davanti allo spettatore: Lynch non ce ne risparmia nemmeno una goccia mentre ci sfida a tenere gli occhi aperti in un momento in cui dovremmo chiuderli. Un ragazzino viene investito in pieno dal furgone guidato da, personaggio misterioso che raccoglie l'eredità del bad boy. Noi rimaniamo dietro lo schermo: osserviamo la madre della vittima piangere il cadavere coperto di sangue e ci proteggiamo dietro le spalle di Harry Dean Stanton , personaggio che avevamo già visto in. Un vecchio in grado di vedere le cose per come stanno. Letteralmente.