Morto Miguel Ferrer, l'agente Rosenfield di Twin Peaks aveva 61 anni

Ferrer era nato a Santa Monica il 7 febbraio del 1955, figlio dell'attoree della star della musica,(l'attore era cugino di George Clooney ). Aveva iniziato la sua carriera nello showbusiness come musicista, andando in tour insieme alla madre ee suonando in studio perfino condegli Who.Poi è diventato attore, prima in TV e successivamente al cinema. In trentacinque anni di carriera ha lavorato a una quarantina di film e altrettanti show televisivi. Negli anni Ottanta è apparso in celebri serie come. Era il 1987 quando ha interpretato un ruolo di punta in Robocop , nei panni diresponsabile della trasformazione dell'agente di polizia Murphy in robot: un genio del business che veniva ucciso da un collega invidioso. Negli anni Novanta lo ricordiamo sul grande schermo in Fuoco cammina con me (dove era ancora Albert Rosenfield), e come protagonista dell'horror, tratto da un racconto di