Trust: ecco il trailer della serie di Danny Boyle sul rapimento Getty

10.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







In questi giorni è uscito nelle sale italiane Tutti i soldi del mondo , il nuovo film di Ridley Scott che racconta del rapimento di John Paul Getty III. Contemporaneamente, però, Danny Boyle ha lavorato a una serie per il canale via cavo FX (specializzato in serie basate su fatti realmente accaduti, vedi American Crime Story e Feud) sullo stesso argomento. Trust è interpretata da Donald Sutherland nel ruolo del magnate del petrolio John Paul Getty che, di fronte al rapimento del nipote da parte della 'Ndrangheta, si rifiuta di pagare il riscatto. Ora ne possiamo vedere il trailer.

La storia, come si diceva, è la stessa del film di Scott. Qui Hilary Swank interpreta Gail Getty al posto di Michelle Williams e, come nel film, è l'unica a voler negoziare la liberazione del figlio. Il padre di John Paul III (Harris Dickinson), John Paul Jr. (Michael Esper) è da qualche parte a Londra, recluso, depresso, tossico e non risponde al telefono.