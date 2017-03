True Detective risorge: la terza stagione trova un nuovo sceneggiatore

e questo vuol dire che passerà un bel po' di tempo prima del suo ritorno in TV: Pizzolatto ha comunque trovato un'idea per i nuovi episodi e la sta attualmente sviluppando.

L'intenzione della HBO era cambiare la struttura dello show dopo le (ingiuste) critiche negative alla seconda stagione. I produttori avrebbero offerto a Pizzolatto diverse possibilità per continuare a lavorare alla serie, tra queste anche l'essere affiancato da un nuovo showrunner e un nuovo team di sceneggiatori. Pizzolatto è attualmente impegnato anche nello sviluppo di una nuova serie susempre per HBO: uno show che sarà interpretato in futuro da Robert Downey Jr. Non sarà lui dunque a fare da showrunner al nuovo True Detective, la persona che riempirà per quel ruolo deve ancora essere trovata dalla HBO.