Tredici: la seconda stagione su Netflix nel 2018

NOTIZIE

08.05.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Tredici (13 Reasons Why). La serie scandalo, tratta dal romanzo di Jay Asher e incentrata sul suicidio di una ragazza che ha subito abusi e violenze al liceo, tornerà con tredici nuovi episodi nel 2018. Brian Yorkey sarà ancora lo showrunner.



Qui un primo brevissimo teaser dalla seconda stagione:







La piattaforma streaming ha rivelato che la seconda stagione "riprenderà subito dopo la morte di Hannah Baker, mostrando l'inizio del complicato percorso dei protagonisti verso la guarigione".



Non è ancora chiaro in che modo l'attrice Katherine Langford tornerà nei panni di Hannah, se la ritroveremo sullo schermo o se sentiremo solo la sua voce. Yorkey ha comunque lasciato intuire che la serie presenterà di nuovo la struttura in flashback, cosa che permetterebbe al personaggio di Hannah di tornare anche in carne e ossa: "La storia di Hannah è tutt'altro che conclusa - ha detto all'Hollywood Reporter - Lei è parte integrante del prossimo capitolo. C'è ancora lei al centro".



Tredici è velocemente diventato lo show più twittato del 2017 e ha creato scandalo per il suo contenuto altamente sensibile e - ATTENZIONE SPOILER - per aver mostrato il suicidio della protagonista. Una scelta che i suoi stessi autori hanno difeso: "Sarebbe stata una cosa irresponsabile non mostrare la morte di Hannah" - ha scritto lo sceneggiatore Nic Sheff in un articolo pubblicato da THR.