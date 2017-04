Trailer Cloak & Dagger: ecco la nuova serie teen della Marvel

NOTIZIE

20.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Un nuovo giorno, una nuova serie Marvel. Marvel Television ed ABC hanno diffuso il trailer di Cloak & Dagger, serie ispirata all'omonima coppia di supereroi nati sulle pagine di The Spectacular Spider-Man nel 1982. Eccolo.





La serie andrà in onda su Freeform, canale via cavo di ABC-Disney, nel 2018. La storia è quella di Tandy Bowen (Olivia Holt) e Tyrone Johnson (Aubrey Joseph), due ragazzi che arrivano da background opposti eppure si attraggono. Dopo aver fatto involontariamente da cavia a una droga sperimentale (almeno nei fumetti), entrano in possesso di superpoteri complementari: Tyrone viene avvolto dall'oscurità ed è capace di far sparire le persone, nonché tormentato da una strana “fame” che sparisce solamente in presenza di Tandy, che invece è luminosa e spara dardi di luce. Insieme si ribattezzano Cloak (“mantello”, con cui Tyrone si avvolge per nascondere il suo aspetto spaventoso) e Dagger (“dardo”), e iniziano a combattere il crimine a New York.

Joe Pokaski (Heroes, CSI, Daredevil) farà da showrunner. Nel cast troviamo anche Andrea Roth (Blue Bloods), Gloria Reuben (Mr. Robot), Miles Mussenden (Bloodline), Carl Lundstedt (Grey’s Anatomy) James Saito (Vita di Pi) e J.D. Evermore (The Walking Dead).