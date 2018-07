The Walking Dead 9, Robert Kirkman conferma l'addio a Rick Grimes

NOTIZIE

20.07.2018 - Autore: Marco Triolo







Il San Diego Comic-Con è ai cancelli di partenza e già internet si popola di brevi trailer e filmati legati alle serie e ai film che verranno presentati durante questi febbrili giorni nella città californiana. Il trailer della nona stagione di The Walking Dead arriverà tra qualche ora, ma intanto possiamo vederne un assaggio nella forma di un breve teaser...

Robert Kirkman, creatore del fumetto a cui è ispirata la serie, ha inoltre parlato con il regista Kevin Smith e, nel corso dell'intervista, ha confermato la news delle scorse settimane, ovvero la dipartita di Andrew Lincoln dalla serie alla fine della prossima stagione. “Pare proprio che sarà così”, ha detto Kirkman. “Questo renderà le differenze tra fumetto e serie più pronunciate”, ha continuato, riferendosi al fatto che nei fumetti Rick Grimes è tuttora il protagonista. “Ma, alla fine della fiera, la scelta riguarda solo , creatore del fumetto a cui è ispirata la serie, ha inoltre parlato con il regista Kevin Smith e, nel corso dell'intervista, ha confermato la news delle scorse settimane, ovvero la dipartita di Andrew Lincoln dalla serie alla fine della prossima stagione. “”, ha detto Kirkman. “Questo renderà le differenze tra fumetto e serie più pronunciate”, ha continuato, riferendosi al fatto che nei fumetti Rick Grimes è tuttora il protagonista. “Ma, alla fine della fiera, la scelta riguarda solo Andrew Lincoln . Che è pur sempre un essere umano. Una persona che ho conosciuto per quasi dieci anni, qualcuno a cui voglio bene. È in Georgia a sudare, lontano dalla sua famiglia, da così tanto tempo”.

Kirkman ha comunque promesso grandi cose per l'uscita di scena di Lincoln: “Tiene ai fan. Tiene molto alla serie. Vuole fare qualcosa di speciale prima di andarsene. Abbiamo in programma una cosa fantastica. Non voglio rovinarvi la sorpresa, ma chiunque sia stato un fan di questo percorso, chiunque ami Rick Grimes o il mondo di The Walking Dead, vorrà assolutamente vedere quello che faremo”.

La nona stagione di The Walking Dead arriverà in autunno. Aspettiamoci una data ufficiale quando uscirà il trailer completo.



Fonte: The Hollywood Reporter