Stranger Things: quante stagioni vedremo?

Quanto durerà Stranger Things ? È una domanda che sicuramente più di un fan si è posto dopo aver visto la prima stagione e aver saputo che Netflix avrebbe prodotto la seconda. Di certo, il concept dietro la serie non è di quelli che si possano annacquare all'infinito, soprattutto vista l'età dei protagonisti: nel giro di un anno o due la pubertà li avrà completamente cambiati.Così, mentre attendiamo la seconda stagione (in arrivo a Halloween), i fratelli Duffer hanno rivelato a Entertainment Weekly quanto sperano di portare avanti la serie. Il piano è di realizzare quattro o cinque stagioni massimo, anche se niente per ora è scolpito nella pietra. “Tutto cambia mentre andiamo avanti, quindi vedremo”, ha detto. Più drastico è stato: “Voglio che abbia una conclusione ben definita. Non vorrei che diventasse come quelle serie che finiscono la benzina e perdono qualità perché perdono interesse. Bisogna chiudere quando si è al top”.Intanto, però, i Duffer stanno pensando solo alla seconda stagione. “Si spera che arriviate alla fine della stagione 2 sentendovi pienamente soddisfatti. Magari desiderando altri episodi ma con la consapevolezza che si sia arrivati a una conclusione – aggiunge Ross Duffer – Ma abbiamo certamente aperto la strada ad altre stagioni”.