Stranger Things, il produttore dà il via alla terza stagione e anticipa quarta …e quinta

Come annunciato dallo stesso produttore, sonodi Stranger Things , serie adolescenzial-soprannaturale di Netflix che negli ultimi due anni si è guadagnata il titolo di 'fenomeno'. La lavorazione continua, però, visto che i creatori Matt Ross Duffer continueranno a lavorare agli script degli episodi successivi durante la realizzazione dei primi quattro, già affrontati dal cast con una lettura preliminare.Come già accaduto, a sentire proprio Levy: "È lo stesso numero di script dell'anno scorso.". "Di nuovo dirigerò il terzo e il quarto episodio per dare ai Duffer un po' di respiro e farli tornare nella grotta a scrivere il resto della stagione - ha aggiunto il produttore e regista. -per cambiare qualcosa che fino a ora ha funzionato".Con lui, dietro la macchina da presa deglinon ci saranno molte altre sorprese, salvo l'assenza dell'Uomo Pixar Andrew Stanton (Alla ricerca di Nemo, WALL•E), che l'anno scorso diresse il quinto e il sesto capitolo, Dig Dug e La spia, a quanto pare per motivi di schedule e per la riduzione del numero di puntate a disposizione: "L'unica risposta che posso darvi oggi è che speriamo davvero di continuare ad averlo nel 'club dei registi' di Stranger things per le prossime stagioni".Che - non fosse altro che per le new entry e le nuove linee narrative che promettono di sviluppare - ci saranno sicuramente, almeno a partire dalla quarta: "Abbiamo un'idea di quel che accadrà nella quarta stagione, che avremo di sicuro - ha concluso Levy. - C'è una forte possibilità di una ulteriore annata oltre a quella, ma ancora non abbiamo deciso. Ma è parte del caos e del divertimento di questo specifico show… Siamo sempre pronti a cambiamenti e sorprese".