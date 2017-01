Stranger Things, stagione 2: svelato il ruolo di Sean Astin

La stagione 2 di Stranger Things è già una delle cose più attese dell'anno su Netflix. Finora i dettagli sono stati scarsi, ma una cosa si sa: Sean Astin , protagonista de I Goonies (uno dei film di riferimento della serie creata dai fratelli Duffer), avrà un ruolo nella nuova stagione. Ma ora, grazie ad alcune dichiarazioni di David Harbour , che nella serie interpreta Jim Hopper, sappiamo anche che ruolo sia.“Sean Astin è il nuovo ragazzo di Winona ”, ha detto l'attore a una conferenza stampa tenuta durante il Fan2Sea Comic Con, una convention che si svolge a bordo di una nave da crociera in viaggio per quattro giorni. “Questo darà molto fastidio al capo della polizia”. Astin, ma questo si sapeva già, sarà anche un ex compagno di classe di Hopper e Joyce, il personaggio della Ryder.La serie, inoltre, salterà avanti di un anno: “È un anno dopo nella storia, perciò nell'anno precedente sono avvenute diverse cose. Ad esempio, Will è tornato. Ci sono alcune persone in città che sanno cosa è successo e altre che non lo sanno. Quindi ci saranno degli scontri tra chi sa cosa”., la migliore amica di Nancy morta per mano del mostro a metà della scorsa stagione e poi rapidamente dimenticata: “La sensazione di Nancy che a nessuno importi della sua amica Barb è centrale all'inizio della stagione”.Fonte: Hollywood Life