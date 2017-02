NOTIZIE

Stasera in TV, 8 febbraio: Lucy, Scarlett Johansson eroina bionica per Luc Besson

08.02.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)







LEGGI ANCHE: LUCY - LA NOSTRA RECENSIONE



Con Luc Besson immagina ancora una volta un film d’azione fantascientifico che affianchi al ritmo serrato delle scene anche una riflessione più grande sul senso dell’esistenza. Protagonista di Lucy è l’attrice La fantascienza action di Luc Besson non può dirsi tale se il regista non dirige un film che accanto a questi temi rende protagonista una donna delle sue continue incursioni nella fisica, nella chimica, nella spiritualità del nostro tempo.Con Lucy , l’operazione compiuta nel 1997 nel film Il quinto elemento si avvera di nuovo anche se con obbiettivi e strutture diverse.immagina ancora una volta un film d’azione fantascientifico che affianchi al ritmo serrato delle scene anche una riflessione più grande sul senso dell’esistenza.è l’attrice Scarlett Johansson che a causa di una consegna di droga andata male, vede frantumarsi una nuova sostanza sintetica all’interno del proprio corpo regalandole capacità di pensiero e azioni inimmaginabili e creando così un’eroina a tutto tondo davvero affascinante.

Il film. La pellicola mescola scene d’azione e violenza alla riflessione sul tempo e sulla capacità del nostro cervello di raggiungere enormi potenzialità mai esplorate. Strizzando l’occhio agli elementi della fisica e della chimica, scopriamo che Lucy è un’eroina bionica molto credibile e divertente che paga esteticamente il proprio tributo alla grafica e all’immaginario dei videogame, senza però farci dimenticare che si tratta di un prodotto pensato per il cinema. Con Lucy Besson si dimostra uno dei registi francesi più capaci di rincorrere gli americani nel genere action non dimenticando però una certa spiritualità di temi e situazioni.



La pellicola mescola scene d’azione e violenza alla riflessione sul tempo e sulla capacità del nostro cervello di raggiungere enormi potenzialità mai esplorate. Strizzando l’occhio agli elementi della fisica e della chimica, scopriamo cheè un’eroina bionica molto credibile e divertente che paga esteticamente il proprio tributo alla grafica e all’immaginario dei videogame, senza però farci dimenticare che si tratta di un prodotto pensato per il cinema. ConBesson si dimostra uno dei registi francesi più capaci di rincorrere gli americani nel genere action non dimenticando però una certa spiritualità di temi e situazioni.

Dietro le quinte. La lavorazione del film ha avuto bisogno dieci anni per vedere la luce e in esso sono chiari i riferimenti a un’altra indimenticabile eroina di una pellicola di Besson, . La lavorazione del film ha avuto bisogno dieci anni per vedere la luce e in esso sono chiari i riferimenti a un’altra indimenticabile eroina di una pellicola di Besson, Milla Jovovich de Il quinto elemento . Come riportano alcuni rumors all’attrice fu offerta la parte ma rifiutò per via della gravidanza.

Perché vederlo. Perché Lucy è un action movie adrenalinico e riuscito con volti noti del grande cinema, Johansson e . Perché Lucy è un action movie adrenalinico e riuscito con volti noti del grande cinema, Morgan Freeman , che regalano al film una coerenza e un gancio al genere action prodotto e realizzato in America.

La scena da antologia. Quando Lucy viene picchiata dal boss, che le fa esplodere la sacca di droga all’interno dello stomaco con violenza e scopre per la prima volta le sue nuove potenzialità. Qui sembra di assistere ad un film di supereroi ma con un taglio autorale che lo distanzia di molto dai prodotti realizzati in America, pur finendo per omaggiarli a modo proprio.

Dove e quando. Mercoledì 8 febbraio alle ore 21:10 su Italia 1.