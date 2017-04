Stasera in TV, 7 aprile: Intervista col vampiro, Tom Cruise e Brad Pitt belli e dannati 

Prima di Twilight , fenomeno di fama mondiale che ha dato nuova vita al filone di vampiri, licantropi e altre creature tipiche del romanzo gotico, più di un regista aveva intuito il potenziale fascino delle figure succhiatrici di sangue al cinema. Specialmente se al brivido mostruoso del soprannaturale viene affiancato un attore bello, pericoloso e per questo ancora più affascinante.Il filmdel 1994 con Brad Pitt è un cupo ritratto delle passioni umane più morbose, che mescola rapporti torbidi, legami di sangue, vincoli di violenza seguendo la tradizione orrifica del romanzo gotico. Grande attenzione nella pellicola venne data ai costumi, al trucco e in generale alla ricostruzione di un'atmosfera raffinata ed esteticamente conturbante.. Tratto dall'omonimo best seller diil film racconta il percorso infernale di un uomo, Louis interpretato da, che nel 1993 racconta a un giornalista curioso il suo essersi trasformato in un vampiro per volere del perfido Lestat (Tom Cruise) nelladel 1791.Il ricco proprietario terriero Louis in quegli anni segue Lestat come un discepolo farebbe con il suo maestro, affascinato dall'uomo che l'ha soggiogato e trasformato in un mostro, e dalla crudeltà che il nuovo mondo dei vampiri porta nella sua vita. Insieme a Lestat, Louis combatterà la sua natura sanguinaria, conoscerà la bambina-vampira Claudia, truciderà il suo maestro e si unirà a un gruppo di vampiri comandati dal perfido Armand ( Antonio Banderas ) prima di commettere un nuovo atroce delitto. Intervista col campiro è un horror dalle tinte forti che gioca con il fascino conturbante degli attori maschili, la triade Pitt, Banderas, Cruise, che fa alzare il brivido del pubblico soprattutto femminile con il cliché, qui rinnovato del bello e dannato. Nel film c'è anche una giovanissima Kirsten Dunst nei panni di Claudia.. Un'ombra cupa si nasconde dietro la preparazione del film. Il ruolo di Slater, il giornalista Mlalloy, doveva essere interpretato dall'attore River Phoenix . Ma l'attore morì quattro settimane prima dell'inizio delle riprese.. Per godere di una trasposizione letteraria riuscita e di un vampire-movie diventato di culto.. Quella in cui Lestat entra in scena, prima governata da Claudia e Louis, e con perfida nonchalance intraprende un balletto con un cadavere.. Intervista col vampiro andrà in onda venerdì 7 aprile sualle ore 23:00.