Stasera in TV 6 giugno: il Bling Ring di Sofia Coppola che terrorizzò Hollywood

La storia vera dei giovani, raccontata dain Bling Ring . Film presentato al Festival di Cannes del 2013 nel quale spicca la Emma Watson post Harry Potter e Noi siamo infinito, in un cast di stelline più o meno dimenticate (a parte Taissa Farmiga ).In una Los Angels tormentata dal successo, un gruppo di sei giovani adolescenti di famiglia benestante decide di svaligiare le case delle celebrità sulle colline di Hollywood. In piena 'frenesia criminale', nel giro di un anno i ragazzi mettono insieme un bottino di 3 milioni di dollari svaligiando le ville dei VIP dai quali erano ossessionati - come Paris Hilton, Megan Fox, Orlando Bloom, Brian Austin Green e Lindsay Lohan - dopo averne rintracciato online gli indirizzi.Basato sull'articolo a firma Nancy Jo Sales, il film è il primo che Emma Watson avesse interpretato allora che non fosse stato tratto da un libro. L'attrice - alla quale, paradossalmente, fu rubato il portafogli durante le riprese - ammise di essersi preparata osservando "un sacco di" (compreso quello della 'sua' Alexis Neiers, Pretty Wild) per studiare il giusto linguaggio del corpo e non solo. Da parte sua, prima delle riprese, Sofia Coppola portò l'intero cast in una casa perché simulassero una effrazione e per poterne studiare gli errori.Una storia vera, dopo tante idee originali, eppure di nuovo Sofia Coppola imprime il suo marchio sulla sua Opera, facendone una novella esemplare e universale pur nel racconto di uno spaccato particolare, quello dei protagonisti unici della vicenda., personaggi comuni, mostrati nella loro banalità e nel loro farsi (e cercare di farsi) eccezionali. L'orizzonte degli eventi si riduce, rispetto a precedenti prove, ma coerentemente con l'habitat rappresentato. E l'innocenza dei soggetti lascia il posto all', stavolta, in una osservazione di una realtà forse troppo propria e troppo prossima.I suoi fan ricorderanno soprattutto la, con i 15 secondi più sexy della carriera di Emma Watson (magia delle extensions indossate alla bisogna?), ma la semplicità con cui il gruppo di adolescenti criminali violanon può non lasciare un segno profondo. O quanto meno soddisfare la curiosità morbosa di quanti non avrebbero mai potuto entrare in casa (quella vera! Pole Room compresa) di Paris Hilton Il Certain Regard che ha appena gratificato il nostro Fortunata non fu altrettanto generoso con il film della Coppola, che a Cannes vinse solo il premio della Giuria. Per il resto un California ona Danny Finn e American Zoetrope per le particolarissime ambientazioni, il Dorothy Arzner Directors Award deialla regista e il controverso riconoscimento del Women Film Critics Circle per la 'Peggior Immagine Femminile' data da un film.