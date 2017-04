Stasera in TV 6 aprile: Volver, le donne e i fantasmi di Pedro Almodóvar 

Il rinnovato sodalizio tra Carmen Maura Pedro Almodóvar , di nuovo insieme dopo 18 anni, fa di Volver un film già di per sé interessante e imperdibile. Ma in questo nuovo viaggio nell'universo femminile del regista spagnolo c'è molto di più… daialla realizzazione deldi cui si raccontava in Il fiore del mio segreto . Proprio da quello nasce infatti la sceneggiatura di questo splendido gioiello interpretato anche da una Penelope Cruz da Oscar Lola Dueñas , Blanca Portillo e la giovane Yohana Cobo.Madrid. Raimunda è una gran lavoratrice, fanatica della pulizia, che sopravvive a un marito fannullone e alcolizzato e si prende cura della figlia adolescente. Sua sorella Sole, invece, è separata dal marito e sbarca il lunario come parrucchiera abusiva. Le due donne hanno perso entrambi i genitori durante uno dei tanti incendi provocati dal "solano", il vento che devasta La Mancha, il loro paese d'origine e dove vive l'anziana zia Paula che da qualche tempo si comporta in modo insolito. Paula parla di Irene come se fosse viva, mentre è morta da anni, e nel quartiere giurano di aver visto il suo fantasma aggirarsi in casa di Paula...Non l'abbiamo scelta come scena 'da antologia', ma il momento in cuiè una delle più toccanti e intense di tutto il film, e benché sia la voce originale quella che sentiamo l'attrice dovette prepararsi a lungo per sincronizzare al meglio la propria interpretazione. Un gran lavoro - in generale - che la ripagò con la. E con un sedere finto! Visto che - a detta dello stesso regista - l'unica parte fasulla della sua Raimunda fu proprio il suo fondoschiena, per essere più credibile e caratterizzata come personaggio. D'altronde questo è il mondo di Pedro Almodóvar, originario di Calzada de Calatrava nella Mancha, un mondo che dopo questo film è divenuto persino meta turistica grazie a una cosiddetta. Da non perdere il momento in cui, verso la fine, Irene sta guardando in tv Bellissima di Luchino Visconti con Anna Magnani Un ritorno alle proprie. Non una novità per Pedro Almodòvar, che stavolta - come il vento che spira sui personaggi messi in scena - gioca con ladelle sue paesane, le ritrova, rappresenta e ricorda, con affetto immenso. Tutte. Indimenticate, indimenticabili (anche per le interpretazioni della Cruz & Co., in primis Carmen Maura) ed. Un fda rendere difficile il considerarle elementi estranei o di contorno. Un filmdal quale sarà impossibile non farsi coinvolgere, nel dramma e nei momenti più leggeri, inscindibili e complementari. Come nella vita.È un film di, e di grandi, e. Familiari, se intendiamo questo termine nella forma più allargata possibile. Come emerge da milledel racconto di Almodovar e dalle sue stesse parole nel backstage che vi proponiamo e che parte da una delle scene più belle e più dense di significato del film. Non dal punto di vista narrativo, visto che essendonon sarebbe facile, ma come aiuto fondamentale nel definire il 'setting' del film, il background culturale di questa storia fatta di "ospiti invisibili" e "seres queridos", di una 'cultura del vicinato' che trattiene anche gli scomparsi, gli amati che continuano a vivere dentro di noi. E che a volte ritornano…Cinque premi su quattordici nomination aispagnoli potrebbero sembrare un bottino 'migliorabile', ma il vero trionfo Volver lo ha ottenuto agli(Migliore attrice, regista, fotografia, colonna sonora e Premio del pubblico). E - Nastro d'argento, Globi d'Oro (due) e Satellite Award a parte - allo stessodove venne presentato. Vincendo i premi per la Migliore sceneggiatura (a Pedro Almodóvar, purtroppo nemmeno quell'anno conquistatore della Palma) e per la Miglior interpretazione femminile a Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Chus Lampreave, Yohana Cobo e Blanca Portillo.