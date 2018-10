NOTIZIE

Stasera in TV 5 ottobre: Lanterna Verde, la prima storia per il cinema dedicata al noto supereroe

05.10.2018



Lanterna Verde così come lo ha raccontato il cinema nel blockbuster diretto da



nei panni di Lanterna Verde ha avuto un'accoglienza piuttosto negativa da parte del pubblico e dei critici nonostante il film non sia affatto da buttare. Magari non particolarmente innovativo nella costruzione del personaggio, sicuramente non autoironico come il Diciamolo subito; non è andato tutto benissimo in questo esordio del 2011 per il personaggio del supereroecosì come lo ha raccontato il cinema nel blockbuster diretto da Martin Campbell Ryan Reynolds nei panni di Lanterna Verde ha avuto un'accoglienza piuttosto negativa da parte del pubblico e dei critici nonostante il film non sia affatto da buttare. Magari non particolarmente innovativo nella costruzione del personaggio, sicuramente non autoironico come il Deadpool di Reynolds, ma comunque uno spettacolo visivo da guardare senza cercare troppo il filone innovativo (anche perché l'uso spietato del CGI per il costume da supereroe Reynolds non lo permetterebbe).



Il film. Hal Jordan (Reynolds) è il classico eroe per caso scelto per diventare un guardiano della pace interstellare e primo umano a ricoprire la famosa carica all'interno del noto 'Corpo delle lanterne verdi'. Hal è uno spericolato collaudatore di aerei che viene scelto da un anello verde magico che gli dona immediati poteri di forza e di calcolo mentale. Eppure il suo corpo e la sua mente conservano ancora in parte i timori di umano e non hanno invece la spavalderia e l'eroismo del supereroe. Nel frattempo una minaccia oscura come quella di Parallex minaccia la Terra. Hal deve diventare presto un vero supereroe e salvare così la vita della sua ex fidanzata Carol ( (Reynolds) è il classico eroe per caso scelto per diventare un guardiano della pace interstellare e primo umano a ricoprire la famosa carica all'interno del noto 'Corpo delle lanterne verdi'. Hal è uno spericolato collaudatore di aerei che viene scelto da un anello verde magico che gli dona immediati poteri di forza e di calcolo mentale. Eppure il suo corpo e la sua mente conservano ancora in parte i timori di umano e non hanno invece la spavalderia e l'eroismo del supereroe. Nel frattempo una minaccia oscura come quella di Parallex minaccia la Terra. Hal deve diventare presto un vero supereroe e salvare così la vita della sua ex fidanzata Carol ( Blake Lively ).



Dietro le quinte. Blake Lively e Reynolds si sono conosciuti e innamorati proprio durante la lavorazione e la promozione di Lanterna Verde.



La scena da antologia. Il momento del giuramento di Hal è particolarmente toccante ma anche la folle corsa in macchina di Reynolds per arrivare in tempo all'esercitazione è un momento da ricordare.



Perché vederlo. Nonostante il progetto del sequel si sia inabissato, il film intrattiene e diverte con una buona alchimia tra Reynolds e Blake Lively.



Dove e quando. Alle ore 23:15 su Italia 1.