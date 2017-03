NOTIZIE

Stasera in TV, 31 marzo: Cop Car, Kevin Bacon sbirro corrotto per il regista del nuovo Spider-Man

31.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Il film. Travis (James Freedson-Jackson) e Harrison (Hays Wellford), due ragazzini, trovano un'auto della polizia abbandonata in un campo e decidono di rubarla. Ma non sanno che l'auto appartiene allo sceriffo Kretzer (Bacon), un poliziotto corrotto che ha appena seppellito una vittima lì vicino e ha lasciato nel bagagliaio un altro uomo, ancora vivo. Kretzer parte così all'inseguimento usando mezzi di fortuna: è disposto a sfruttare tutto il suo potere per impedire che i suoi loschi affari vengano a galla...

Scritto dal regista con Christopher Ford (anche co-sceneggiatore di Clown e di Spider-Man: Homecoming), Cop Car fu presentato al Sundance nel 2015, ricevendo buone recensioni. Watts era reduce da Clown , un film molto diverso prodotto da Eli Roth. Cop Car è la sua opera seconda e dimostra già un'ottima gestione della tensione pur all'interno di un approccio minimalista al thriller d'azione. Praticamente cinema teen anni '80 fuso con la durezza del cinema anni '70, a cui i baffi folti di Kevin Bacon (azzeccatissimo nel ruolo) rimandano apertamente.

Perché vederlo. Perché Kevin Bacon è sempre una garanzia e qui interpreta una nemesi di tutto rispetto: un uomo non troppo intelligente ma abbastanza risoluto da tentare ogni possibile strada per non essere scoperto. Quasi si arriva a parteggiare per lui.

La scena da antologia. Il tesissimo finale con i ragazzini ostaggi dentro l'auto.

Dove e quando. Rai 4 (canale 21) alle 23:23.