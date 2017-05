Stasera in TV 30 maggio: Patrick Swayze e Demi Moore amanti immortali in Ghost

Dramma soprannaturale, rom-com, il Ghost - Fantasma di Jerry Zucker del 1990 si conferma tragica. Forse per la bellezza della ventottenne Demi Moore , per il fascino del compianto Patrick Swayze o per la geniale trovata di affidare il ruolo di sensitiva a Whoopi Goldberg e di fantasma 'nave scuola' al rancoroso Vincent Schiavelli Sam Wheat, un bank executive di Wall Street, e la sua fidanzata Molly Jensen hanno appena preso un appartamento a Manhattan. Una sera tornando a casa vengono rapinati e Sam viene ucciso. Come fantasma resta accanto alla sua amata per proteggerla grazie anche all'aiuto della sensitiva Oda Mae Brown.Fu Swayze - che descrisse questo comedella propria carriera, per il fatto di esser spesso spettatore dell'azione sul set - a convincere la produzione a ingaggiare Whoopi Goldberg invece di Oprah Winfrey o Tina Turner. Una scelta 'benedetta', per tutti, per la quale l'attrice di Sister Act (1992) e Sister Act 2 (1993) scelse di donare parte del suo guadagno proprio alle suore. Preferita alle varie Kim Basinger, Geena Davis, Helen Hunt, Nicole Kidman, Jennifer Jason Leigh, Andie MacDowell, Madonna, Michelle Pfeiffer, Molly Ringwald, Meg Ryan, Mary Steenburgen, Kathleen Turner e Debra Winger,. Cosa che la ripagò ampiamente delle lezioni di ceramica prese per rendere più credibile la famosa scena con Patrick Swayze… Che il regista ideò mentre lavorava al Una pallottola spuntata del 1988. Curiosamente l'anno dopoin Una pallottola spuntata 2½ - L'odore della paura (1991).Uno dei pochissimidalla Academy, Ghost - Fantasma divenne un successo imprevisto proprio per la suaalternando diversi generi e situazioni una scena dopo l'altra. Un film entrato nel 'culto' per la capacità di commuovere, divertire ed emozionare a più livelli, senza limitarsi all'aspetto 'smielato' della "storia d'amore più forte della morte" che non esaurisce affatto le possibilità e i motivi di interesse.L'epifania di Sam resta scioccante e il salto nella metro (girato su un livello abbandonato della stazione della 42nd St. e 8th Ave di New York) in corsa una delle trovate più sorprendenti di un classico, che però deve la sua 'investitura' alla carica romantica della storia d'amore che lo pervade e informa. E che ci impedisce di considerare qualunque scena che non sia quella citatissima - e parodiatissima - dei dueMiglior attrice non protagonista a Whoopi Goldberg (che vinse anche Golden Globe, BAFTA e altri minori) e Migliore sceneggiatura originale a Bruce Joel Rubin furono iche toccarono al film, sulle cinque nomination totali. Oltre alla Goldberg, e al titolo di Miglior film fantasy, dai Saturn Awards arrivarono gioie anche per Demi Moore (Miglior attrice protagonista).