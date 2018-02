NOTIZIE

Stasera in TV 3 febbraio: una History of Violence per David Cronenberg

03.02.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)





Stasera, in seconda serata, Rai Movie propone un moderno classico della filmografia di David Cronenberg A History of Violence . Si tratta della sua prima collaborazione con Viggo Mortensen , un noir essenziale incentrato sul tema della violenza nella società americana e quella annidata nell'animo umano. Ecco perché è sempre imperdibile.

Il film. Tom Stall (Mortensen) è il proprietario di un diner in una cittadina del Montana, felicemente sposato con Edie (Maria Bello) e padre di due figli. Ma l'armonia della vita di provincia viene scossa quando Tom, per legittima difesa, uccide due rapinatori, dimostrando un'abilità da killer professionista davvero sospetta. L'attenzione mediatica improvvisa porta in città Carl Fogarty (Ed Harris), un gangster che sostiene che Tom non sia chi dice di essere...



Tom Stall (Mortensen) è il proprietario di un diner in una cittadina del Montana, felicemente sposato con Edie () e padre di due figli. Ma l'armonia della vita di provincia viene scossa quando Tom, per legittima difesa, uccide due rapinatori, dimostrando un'abilità da killer professionista davvero sospetta. L'attenzione mediatica improvvisa porta in città Carl Fogarty (), un gangster che sostiene che Tom non sia chi dice di essere...

Dietro le quinte. Cronenberg ha tratto il film da una graphic novel di John Wagner (creatore di Judge Dredd) e Vince Locke. Josh Olson ha scritto la sceneggiatura, finendo per essere candidato all'Oscar per il suo lavoro. Uscito nel 2005, il film è molto più diretto della media delle opere di Cronenberg, tanto che una scena onirica in cui Carl, dopo essere stato colpito a bruciapelo da Tom, gli spara da terra, venne tagliata dal regista perché ricordava troppo le sue opere precedenti e pareva dunque fuori posto.

Perché vederlo. Il titolo A History of Violence ha diversi livelli di lettura, secondo il grande critico americano Roger Ebert. La storia di violenza personale di Tom, la storia della violenza come mezzo per risolvere le dispute e la violenza innata dell'evoluzione darwiniana. Il film riesce a parlare di tutto questo, ma Cronenberg non dimentica di confezionare un action-thriller coi fiocchi, che vi terrà col fiato sospeso.



Il titolo A History of Violence ha diversi livelli di lettura, secondo il grande critico americano. La storia di violenza personale di Tom, la storia della violenza come mezzo per risolvere le dispute e la violenza innata dell'evoluzione darwiniana. Il film riesce a parlare di tutto questo, ma Cronenberg non dimentica di confezionare un action-thriller coi fiocchi, che vi terrà col fiato sospeso.

La scena da antologia. Il finale, in cui [LIEVE SPOILER] la famiglia di Tom arriva quasi ad accettare la sua doppia natura, è qualcosa di potentissimo nella sua agghiacciante quiete.

Dove e quando. Su Rai Movie (canale 24) alle 23:15.