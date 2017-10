Stasera in TV 29 ottobre: Rambo, una serata in compagnia di Sylvester Stallone

“Allora vedo che non ha capito. Io non sono qui per salvare Rambo da voi. Io sono qui per salvare voi da lui”. John Rambo, un ex berretto verde con la sindrome da stress post-traumatico in seguito alla guerra in Vietnam, capita in un paesello di provincia nello stato di Washington per visitare un commilitone. Dopo aver scoperto che questi è morto, viene fermato dallo sceriffo locale ed espulso per vagabondaggio. A questo punto Rambo non ci sta e torna in paese, ma viene subito arrestato. Dopo essere fuggito, ingaggia una guerriglia con lo sceriffo e la polizia locale.