Stasera in TV 26 aprile: Femmine contro maschi, con Fausto Brizzi la guerra tra i sessi continua

I personaggi di Maschi contro femmine - oltre ad alcuni, importanti, nuovi acquisti - si riprendono la scena nel sequel del film, Femmine contro maschi , sempre diretto dallo 'scomparso' Fausto Brizzi . Tra storie dedicate ai buffi difetti delle donne, intorno al tema generale della disperata ricerca dell'uomo ideale, che raccolgono un cast poche volte visto in un film italiano unendo ai varialcuni dei protagonisti del primo film (in piccoli ruoli):Intrecciate storie di donne alla disperata ricerca dell'uomo ideale. Nella prima un'androloga e un benzinaio sono alle prese con il noioso tran-tran di un matrimonio ventennale. Lei colta e affettuosa, lui ignorante e traditore che in seguito a un banale incidente non ricorda più nulla del suo passato e delle sue passioni. Nella seconda, un bidello e un impiegato cercano di nascondere alle rispettive mogli la passione per i Beatles e gli incontri per suonare in una cover band. Infine un chirurgo plastico e la sua ex moglie fingono di essere ancora una famiglia felice per amore della mamma di lui, malata di cuore.Divertente riconoscere iinclusi comesullo sfondo delle tre storie. A partire dai componenti della band degli Apple Pies (autori della "You and me" interpretata da Salvo Ficarra), qui nei loro stessi panni, e dei liguri Buio Pesto, il cui leader Massimo Morini recita in un piccolo ruolo, fino alla presenza della campionessa di pallavolo Francesca Piccinini nella scena in cui Giorgia Würth sfida Ficarra e Picone a beach volley. I due comici, per altro, sono protagonisti di un', come anche non mancano i riferimenti ad altri film di regista e interpreti, come Notte prima degli esami (per la citazione del professor Martinelli) o Benvenuti al Sud (con Bisio che parla di Castellabate). Indimenticabile, pur se non un cameo, la presenza della mitica Wilma De Angelis, per la prima volta sul grande schermo , che all'epoca ci confidò le sue sensazioni sull'esperienza vissuta., così si presenta il film, che ci ripropone il Fausto Brizzi pre scandalo, quello che raccontava. Cerchiamo di dimenticare le cronache, e godiamoci la rilettura ironica dei rapporti di coppia e le tante trovate che la accompagnano!