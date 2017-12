Stasera in TV, 26 dicembre: La madre, l'horror per tutti interpretato da Jessica Chastain

NOTIZIE

26.12.2017 - Autore: La redazione





Jessica Chastain in versione punk. Protagonista di un thriller soprannaturale che racconta l’inquietante storia di due ragazzine che spariscono nel bosco, nel giorno in cui i loro genitori restano uccisi. A distanza di anni verranno ritrovate e inizieranno una nuova vita, ma si renderanno conto che qualcuno o qualcosa, di notte, ancora desidera rimboccar loro le coperte...

Guillermo del Toro e diretto da





Stasera in TV torna La madre , thriller che sfocia nell'horror prodotto dae diretto da Andy Muschietti , regista dell'eccellente IT

La trama: Cinque anni prima, le sorelle Victoria e Lilly scomparvero dal quartiere in cui abitavano, senza lasciare traccia. Da allora lo zio Lucas (

: Cinque anni prima, le sorelle Victoria e Lilly scomparvero dal quartiere in cui abitavano, senza lasciare traccia. Da allora lo zio Lucas ( Nikolaj Coster-Waldau ) e la sua fidanzata Annabel (Jessica Chastain) non hanno fatto altro che cercarle. Ma quando le ragazze vengono incredibilmente ritrovate vive in un rifugio fatiscente, la coppia inizia a chiedersi se le ragazze siano gli unici ospiti ad essere stati accolti nella loro casa. Mentre Annabel cerca di ricreare una vita normale per le due sorelle, cresce la sua convinzione che in casa aleggia una presenza maligna. Le sorelle presentano semplicemente i sintomi di un trauma o c’è veramente un fantasma che si aggira intorno a loro? E come hanno fatto a sopravvivere tutti questi anni da sole? Mentre la donna cerca risposte a queste domande spaventose, si renderà conto che i sussurri che echeggiano in casa quando le ragazze vanno a letto, provengono dalle labbra di una presenza letale.

Dietro le quinte: La madre è basato su un cortometraggio che il regista Andy Muschietti ha realizzato nel 2008. Il filmmaker argentino ha ampliato la trama per trasformare il corto in un lungometraggio.





: La madre è basato su un cortometraggio che il regista Andy Muschietti ha realizzato nel 2008. Il filmmaker argentino ha ampliato la trama per trasformare il corto in un lungometraggio.

Perchè vederlo: Per dare una seconda possibilità a questo "horror per tutti" retto sulle spalle di Jessica Chastain, che qui rinuncia alla sua lunga chioma rossa per trasformarsi in una bassista punk alle prese con la maternità. E' lei, infatti, l'eroina che si fa carico di adottare controvoglia le due bambine. Il look inedito dell'attrice convince sin dalla sua entrata in scena dove si ammirano anche i tatuaggi che ha lungo le braccia. La Chastain, che fino a un anno e mezzo prima era una completa sconosciuta, sceglie l'horror come prova di versatilità ed è un piacere ritrovarla in queste vesti insolite.



La scena da antologia: Il gran finale in cui i protagonisti affrontano La madre.



Dove e quando: La madre andrà in onda stasera, 26 dicembre, su Italia 2 alle ore 21.10.