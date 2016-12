Stasera in TV, 23 dicembre: L'attimo fuggente con Robin Williams 

Uno dei film più citati del grande Robin Williams, scomparso l'11 agosto 2014 e mai dimenticato. Non a caso, in quella occasione furono in molti a riportare la notizia approfittando di una delle battute più celebri del film di Peter Weir L'attimo fuggente . Una storia nella quale Williams diede il meglio di sé, commuovendo il pubblico come il suo personaggio aveva conquistato i suoi studenti (tra i quali spiccavano gli allora ventenni Robert Sean Leonard ed Ethan Hawke ).In un college molto tradizionale nel New England degli anni Cinquanta, capita un professore simpatico e anticonformista, che esorta i ragazzi ad affrontare lo studio e la vita seguendo le proprie idee e non quelle dei nonni. Uno degli studenti, entrato in conflitto con i suoi genitori, finisce per suicidarsi. Gesto per il quale, la responsabilità viene rovesciata sul professore. Lui sarà cacciato, ma i suoi allievi non lo dimenticheranno, portando avanti nelle loro vite gli insegnamenti ricevuti.Il film venne girato in ordine cronologico, sequenzialmente, in modo da ritrarre fedelmente lo sviluppo del rapporto tra gli alunni e il loro professore. Ovviamente, l'indimenticato Robin Williams , anche se inizialmente avrebbe dovuto essere(ma anchevennero considerati), prima che arrivasse Weir al comando a sostituire niente meno chee sul quale era stato costruito il personaggio di John Keating. A differenza di quanto accaduto per Hook , sul set Williams fu particolarmente 'sobrio' a causa delche stava affrontando in quel momento.E’ un film che, cheper la sua capacità di ispirare gli spettatori di tutte le età. Che permette ai più giovani di identificarsi nel senso di disagio e di costrizione degli studenti, nel loro, nel lorodi seguire l’arte o di trovare la loro strada nella vita. Votato comeguardandolo da adulti emerge un tema ancora più profondo, che va oltre il contesto e trascende la poesia insita, quello della morte: Presente sin dall'immagine iniziale e resa, senza sprecare il tempo concessoci.Girata tutta in una unica ripresa e originariamente pensata per essre girata in interni (prima che Weir avesse l'ispirazione giusta nel vedere che nevicava), laè sicuramente una delle più toccanti, ma nessuno potrebbe negare che il momento più rappresentativo del film del regista australiano è quello dell', per altro di recente parodiata - in versione splatter - dal Saturday Night Live Premiodi Tom Schulman, il film ebbe le sue (altre) migliori soddisfazioni aiinglesi, dove vinse il premio per il Miglior film (a Steven Haft, Peter Weir, Paul Junger Witt e Tony Thomas) e per la Miglior colonna sonora (a Maurice Jarre) dopo aver raccolto sei nominations totali. Altre 4 ai Golden Globe e i premi nazionali francesi (César al Miglior film straniero) e italiani ().