Stasera in TV 22 ottobre: Un mondo perfetto, Clint Eastwood dirige un’avventura on the road con Kevin Costner

Siamo in Texas nel 1963. Butch Haynes (Costner) e Terry Pugh (Keith Szarabajka) scappano da un carcere statale e nella fuga prendono come ostaggio il piccolo Phillip, un bambino parte di una famiglia di Testimoni di Geova che trascinano con loro. Alle calcagna hanno(Eastwood) un texas ranger che ha un conto in sospeso con Butch e che è molto determinato ad arrestare il fuggitivo. Durante la fuga, tra Butch e Phillip si creerà una dinamica unica, un rapporto di cura e di protezione che vedrà il criminale prendere delle decisioni drastiche pur di proteggere sia il piccolo, che riscoprirà un mondo di divertimenti lontano dalla rigida disciplina nella quale è cresciuto, sia in qualche modo servirà a fare i conti con il se stesso bambino che ha sempre avuto un pessimo rapporto con il proprio padre.