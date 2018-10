Stasera in TV 21 ottobre: Il Montecristo che Guy Pearce non dimenticherà mai…

Sceneggiato da Jay Wolpert (della saga dei Pirati dei Caraibi), il Montecristo di Kevin Reynolds (Waterworld, Risorto) è il diciassettesimo adattamento del classico di Alexandre Dumas del 1844. Si fece notare per una serie di licenze che lo distanziano decisamente dal celebre Conte di Montecristo - soprattutto nel finale, completamente diverso dal romanzo - ma soprattutto per il ricco cast, che annoveravaÈ il noto romanzo di Alexandre Dumas che racconta la storia di un uomo innocente, ingiustamente e deliberatamente imprigionato e della sua brillante strategia di vendetta contro quelli che lo avevano tradito. Il vigoroso giovane marinaio Edmond Dantes (Jim Caviezel) è un uomo candido ed onesto dalla vita pacifica. Dantes sogna di sposare la bella Mercedes (Dagmara Domi?czyk), ma le sue speranze vengono presto distrutte quando il suo migliore amico, Fernand Montego (Guy Pearce), che vuole Mercedes tutta per sé, lo tradisce...Prima della scelta di Jim Caviezel , avrebbe dovuto essere proprio Guy Pearce a interpretare il ruolo di Edmond Dantes (rifiutato, ancor prima, da Arnold Schwarzenegger ). I due protagonisti, per altro, vennero immaginati come 'migliori amici' dallo sceneggiatore Jay Wolpert, anche per evidenziare maggiormente il tono sinistro della seconda parte - forte di un odio ancora più acceso, conseguenza di un sincero affetto originario - proprio a partire da un approccio alla 'buddy movie'. Tra le curiosità si ricorda latenutasi durante le riprese per celebrare i settant'anni di Sir Richard Harris (il 1º ottobre 2000).Amore, tradimento e vendetta non possono mancare in un Conte di Montecristo che si rispetti, e anche qui la storia si ripete. Niente potrà mai eguagliare il romanzo di Alexandre Dumas, ma le scelte di sceneggiatura - anche nelle licenze più coraggiose o nella selezione delle parti su cui concentrarsi - fanno del Montecristo di Kevin Reynolds. Che rischia di perdersi quando si allontana troppo da quel classico, ma conservando e presentando comunque. Un cast giovane di qualità (con buona pace della polacca Mercedes) ibridato da una serie di grandi nomi fa il resto…Sapreste riconoscere in quale, quest'ultimo vennea un fianco a causa di una mossa mal eseguita dal suo avversario? Per fortuna nulla di grave, un 'graffio' utile al ferito per potersi vantare orgogliosamente dell'accaduto, a discapito del suo mortificato assalitore che continuò a scusarsi per tutto il tempo rimanente.