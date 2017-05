Stasera in TV, 20 maggio: con Paddington il sabato in famiglia non sarà più lo stesso 

Il piccolo orso peruviano protagonista del film di Paul King (Bunny and the Bull) è stato una sorpresa! E non a caso, dopo aver conquistato il pubblico di tutto il mondo al primo sguardo, Paddington tornerà in un secondo film - atteso per il prossimo novembre - con Hugh Grant e Brendan Gleeson, e forse addirittura per un terzo.Paddington è cresciuto nel profondo della giungla peruviana con la zia Lucy che, ispirata dall’amicizia con un esploratore inglese, lo ha allevato insegnandogli a preparare marmellate, ad ascoltare la BBC e a sognare una vita eccitante a Londra. Quando un terremoto distrugge la loro casa, la zia Lucy decide che è giunto il momento di “spedire” il suo giovane nipote in Inghilterra in cerca di una famiglia per una vita migliore. Confidando nella gentilezza di qualche anima buona lega un'etichetta al collo del nipote che scritto semplicemente: "Per favore prendetevi cura di questo orso. Grazie". Perso alla stazione di Paddington, l'orsetto scopre ben presto che Londra non è la terra accogliente e ben educata dei suoi sogni, ma piuttosto un'affollata, vivace metropoli dove nessuno si accorge di lui. Per fortuna incontra la famiglia Brown che non si sente di abbandonare questo giovane orso senzatetto al suo destino. Dopo avergli dato il nome della stazione dove lo hanno trovato, gli offrono un posto dove stare mentre lui va alla ricerca l'unica persona che conosce a Londra: l'esploratore che tanti anni prima aveva così tanto colpito sua zia Lucy.Il personaggio dell'orsocome protagonista deidi Michael Bond e illustrati da Peggy Fortnum. È sempre gentile e carico di buone intenzioni, ama marmellata d'arance e cioccolata calda e tende a mettersi in grossi guai. Lo stesso regista Paul King ha ammesso di esser sempre stato un suo convinto fan, definendo il suo film. In originale la sua voce è quella di Ben Whishaw , ma fu Colin Firth (preferito a Hugh 'Dr. House' Laurie ) a registrare inizialmente le sue battute mentre una GoPro riprendeva le sue espressioni facciali come riferimento per gli animatori. Whishaw dovette poi ripetere tutto il processo, visto che. Forse questo fu uno dei motivi che lo resero il film più costoso mai prodotto dalla francese StudioCanal.Sciocco? Forse in alcuni giochi, all'apparenza. Per bambini? Provate a chiederlo agli spettatori che gli hanno fatto raggiungere la cifra di oltre 268 milioni di dollari complessivi. Difficile ridurre a uno stereotipo una commedia che ha completamente stravolto le aspettative con un mix die in grado di vantare un cast composto - tra gli altri - daImpossibile non pensare alla scena mostrata sin dal trailer del; scena che richiese settimane per essere ultimata, visto che venne utilizzata una vera vasca da bagno, ripetutamente lanciata giù dalle scale di casa. E anche se lo stesso regista ha ammesso di preferire la scena dell'incontro tra l'orsetto e la famiglia Brown alla, saremmo stati curiosi di vedere quella in cui Nicole Kidman fa mostra delle abilità acquisite nele che purtroppo venne eliminata al montaggio perché troppo "intensa" per un film per bambini.Lasecondo gli Empire Award e - potenzialmente (visto che le nomination non si trasformarono in vittorie) - Miglior Film Britannico per BAFTA ed Empire, Miglior Sceneggiatura Non Originale per i BAFTA e Miglior Film Fantasy per i Saturn Award.