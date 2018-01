Stasera in TV, 20 gennaio: La Marcia dei pinguini vi attende, portate tutta la famiglia!

Presentato come La marcia dei Pinguini di Luc Jaquet sull'annuale migrazione dei pinguini imperatore fu una sorta dicapace di affascinare il pubblico di ogni età e di radunare genitori e figli, per una volta ammaliati dalla stessa meraviglia.La storia dei pinguini imperatore è unica al mondo: Riunisce amore, dramma coraggio e avventura e ha come protagonista un popolo pronto a qualunque sacrificio per generare la vita. Una storia che solo la natura poteva inventare e che da millenni si ripete tra i ghiacci impervi dell'Antartide.Inutile ribadire la scelta della, ben esplicitata sin dal poster e tra i punti di forza della promozione del film (che in originale venne affidato a Morgan Freeman , che effettuò l'intera registrazione in un solo giorno). Più curioso ricordare che il Premio Oscar ebbe l'insolito record di aver raggiuntoalla statuetta di 'Best Picture' (restando però dietro al Fahrenheit 9/11 di Michael Moore, in testa come miglior incasso per un documentario). Per tornare alla realtà, vale la pena suggerire di recuperare l'extra sull'Antartico presente nel dvd, per conoscere meglio il Pinguino Imperatore, il più alto e pesante di tutti, e saperne di più su questi animali, sempre più a rischio (solo pochi mesi fa l'analoga marcia dei pinguini di Adelia ha visto giungere a destinazione solo due cuccioli su una comunità di 36.000 esemplari).era la frase di lancio, poche volte tanto adeguata e rispondente al vero. Soprattutto se goduto in originale - per cui senza il doppiaggio 'protagonista' realizzato in Italia - e con la possibilità di abbandonarsi alla(in Francia) e dalle musiche di Emilie Simon. Il risultato è un riuscito esempio di documentario 'mainstream', perfetto per un pubblico molto vario e per riunire intere famiglie, in cuia bilanciare i rischi di retorica, ma senza impedire il divertimento. Assicurato e pronto a rinnovarsi, come l'che vi aspetta (e che potreste continuare con il sequel uscito nel 2017, La marcia dei pinguini - Il richiamo ).