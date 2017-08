Stasera in TV 20 agosto: Se mi lasci ti cancello, Jim Carrey e Kate Winslet tra sogno e realtà

NOTIZIE

20.08.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Il film. Joel (Carrey) si è da poco lasciato con l'amata Clementine (Winslet) e non riesce a farsene una ragione. La ragazza decide di rivolgersi alla Lacuna Inc., una ditta che si occupa di cancellare i ricordi delle persone tramite una avveniristica tecnologia, per farsi rimuovere dalla mente tutte le memorie di Joel. Quando lui lo scopre, sceglie di sottoporsi alla stessa procedura, ma qualcosa va storto e la memoria di Clementine non viene eliminata del tutto...



Dietro le quinte. Il film è scritto da Charlie Kaufman, sceneggiatore di Essere John Malkovich e Il ladro di orchidee. L'idea originale fu suggerita a Gondry dal suo amico artista Pierre Bismuth: “Ti arriva una cartolina che dice: qualcuno che conosci ti ha appena cancellato dalla sua memoria”. Nicolas Cage fu considerato per il ruolo di Joel prima dell'ingaggio di Carrey. Gli attori poterono improvvisare molto sul set, muovendosi come volevano grazie a un sistema di regia sperimentato da Gondry, che si teneva in contatto via auricolari con gli operatori, in modo da avere il completo controllo del set. Nel cast troviamo anche Mark Ruffalo, Kirsten Dunst, Elijah Wood e Tom Wilkinson. Criticatissimo il titolo italiano, che si sbarazza della complessità dell'originale – Eternal Sunshine of the Spotless Mind, letteralmente “L'eterno splendore di una mente immacolata”, per puntare sul pubblico delle commedie americane.

Perché vederlo. Perché è un film capace di raccontare i sentimenti di una coppia e il difficile momento della rottura senza incorrere in dialoghi eccessivi o romanticismo preconfezionato. Ma allo stesso tempo è anche intelligente fantascienza, che richiama certe suggestioni dell'opera di Philip K. Dick ed esamina il labile confine tra realtà e sogno e l'inaffidabilità dei ricordi.



La scena da antologia. La lunga sequenza in cui i dipendenti della Lacuna entrano in casa di Joel mentre questi sta dormendo, per effettuare la procedura di cancellazione, si muove in bilico tra sensualità, umorismo e mondo onirico.

I premi. Un Oscar alla miglior sceneggiatura originale.

Dove e quando. Su La 5 (canale 30) alle 22:45.