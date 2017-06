Stasera in TV 19 giugno: I sogni segreti di Walter Mitty, Ben Stiller attore e regista onirico

Realtà vs fantasia. Anzi no realtà con fantasia in due atmosfere adiacenti che si mescolano al ritmo di una colonna sonora ben scelta dal Ben Stiller regista e protagonista di I sogni segreti di Walter Mitty . Il film uscito nel 2013 e diretto dall'attore americano fu a suo modo un piccolo caso cinematografico per la bellezza e la cura estetica con le quali dipinge il mondo interiore ed esteriore del protagonista Walter; un impiegato del noto magazineche però è rilegato nei ranghi di grigio archivista.Eppure nei sotterranei di un lavoro che non soddisfa, nelle periferie della vita dove un quarantenne insoddisfatto sogna una vita migliore, possono accadere cose del tutto eccezionali. In questo senso la storia diè un viaggio verso la versione più bella di sé che trascina lo spettatore nell'impresa personale di Walter tra luoghi remoti e minacciosi come l'Islanda e l'Afghanistan.Nell'ordine l'eroe dovrà: salvare la rivista dove lavora producendo uno scoop senza pari, far innamorare la collega che lo ignora e infine diventare adulto. Importante anche che nel ruolo del protagonista ci sia Ben Stiller, un attore capace di passare dalla commedia pura al dramma sentimentale portando quella mimica facciale iconica e la sua importante fisicità verso lidi diversi ma riusciti dove si fa notare anche per la cura della colonna sonora rockeggiante.. Walter Mitty (Stiller) è un comune editor fotografico di Life annoiato e sognatore. Ma quando Mitty e la sua collega, della quale è segretamente innamorato), rischiano di perdere il lavoro, Walter è costretto a compiere una vera impresa pur di salvare il giornale e diventare finalmente grande. Nel cast anche Sean Penn nel ruolo di un fotoreporter coraggioso e solitario che cambierà il destino del magazine fotografico.è in realtà il titolo di un racconto scritto da James Thurber nel 1939, diventato un film per il cinema, Sogni proibiti del 1947 prodotto da(padre di Samuel Goldwyn Jr.) e diretto da Norman Z. McLeod. La versione di Stiller è un remake piuttosto diverso dal film del 1947 con l'inserimento di un'ambientazione da road trip invece che thriller e gialla.. Il film ha portato all'attenzione del pubblico i paesaggi solitari dell'Islanda. Tutte le scene ambientate insono state girate sull'isola dell'Europa settentrionale contribuendo in parte a diffonderne il fascino come meta turistica di tendenza.. La corsa di Walter in longboard sullo sfondo di una natura rigogliosa e solitaria.. Lunedì 19 giugno alle ore 21:20 su Rai 3.