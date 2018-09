Stasera in TV 17 settembre: Immaturi, Raoul Bova e Ambra Angiolini non vogliono crescere

Un gruppo di ex studenti deldi Roma si ritrova dopo tanti anni di nuovo insieme per sostenere l’esame di maturità reso nullo dal comportamento scorretto di uno dei dirigenti della commissione di allora. Tra loro si ritrovano alcuni amici legati ancora da un’amicizia profonda nonostante i problemi che li legano sul lavoro e nella vita privata interpretati da Ricky Memphis , Ambra Angiolini, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La partenza per un weekend a Sabaudia lontano dalla normalità li metterà a confronto con il passato e con il presente che però finiranno per vedere attraverso una nuova luce. Con una premessa molto forte e intrigante, il regista Genovese si dimostra ancora una volta un autore capace di grandi storie corali leggere ma mai effimere.