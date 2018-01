Stasera in TV 17 gennaio: The Village, M. Night Shyamalan spaventa con Joaquin Phoenix

Come ci si difende dalla paura dell'ignoto, dalla minaccia di una pericolosità esterna e salvando così l'integrità di una comunità unita da valori sociali, storici, politici e religiosi? E soprattutto ci si può difendersi efficacemente tramite l'isolamento e l'alzarsi di barriere anche fisiche? M. Night Shyamalan prova a rispondere a tutte queste domande in The Village , thriller psicologico del 2004 e horror sociologico con protagonisti Joaquin Phoenix Bryce Dallas Howard , star di. Il film racconta da una prospettiva da brivido il clima di generale diffidenza scatenatosi in America dopo l'11 settembre 2001. E in questo senso è una metafora del sentire comune trasformata ed espressa su un campo caro al regista horror: l'incubo distopico. Nel cast gli attori Adrien Brody William Hurt e Sigourney Weaver.. Sul finire del XIX secolo la comunitò di Covington, in Pennsylvania, vive isolata dal resto del mondo e ai confini di un bosco dove regnano strane creature con cui vige un patto di reciproca non belligeranza. Un giorno però le creature cominciano a fare irruzione nel villaggio senza un apparente motivo. Tra superstizione, litigi e paura, la comunità cercherà di capire come difendersi dal nemico esterno. Verrà fuori un segreto davvero sconvolgente.La costruzione del set ha impiegato la troupe per più di tre settimane.Il primo contatto con le mostruose creature che appaiono come vestite di rosso e con degli aculei sulle spalle.Per riflettere su dinamiche sociali attraverso la leva del thriller.Mercoledì 17 gennaio alle ore 21:10 su La7.