Stasera in TV 13 agosto: David Fincher ci tiene col fiato sospeso in Panic Room

13.08.2018 - Autore: Marco Triolo







Stasera, in prima serata, Rai 3 propone un capitolo sottovalutato della filmografia di David Fincher, Panic Room , thriller interpretato da Jodie Foster e da una giovanissima Kristen Stewart. Ecco perché dovete riscoprirlo.

Il film. Meg Altman, una donna da poco divorziata, si trasferisce in una casa di quattro piani nell'Upper West Side di New York insieme alla figlia Sarah. La casa, appartenuta a un milionario recluso, include una “panic room” dotata di telecamere di sorveglianza e di una porta rinforzata. Quando tre rapinatori fanno irruzione nella casa in piena notte, per rubare dei titoli al portatore nascosti proprio nella panic room, Meg e Sarah vi si chiudono dentro. Da lì inizia una partita tesissima tra le donne e i rapinatori, che tentano in tutti i modi di stanarle per mettere le mani sul bottino.



Dietro le quinte. La lavorazione di Panic Room è stata segnata da una serie di inconvenienti: prima David Koepp a riscrivere il ruolo per rendere il personaggio meno passivo e più in linea con l'immagine della Foster.



La lavorazione di Panic Room è stata segnata da una serie di inconvenienti: prima Nicole Kidman , scelta inizialmente da Fincher per il ruolo di Meg, dovette lasciare la produzione per un problema al ginocchio. Jodie Foster le subentrò, ma scoprì poco dopo di essere incinta. Questo portò a una sospensione delle riprese, per consentire alla Foster di partorire e rigirare in seguito alcune scene in cui la gravidanza si notava vistosamente. La sostituzione dell'attrice spinse David Fincher e lo sceneggiatorea riscrivere il ruolo per rendere il personaggio meno passivo e più in linea con l'immagine della Foster. Kristen Stewart non è l'unica futura superstar a interpretare un ruolo nel film: Jared Leto è uno dei tre rapinatori, noto nel film come Junior.

Perché vederlo. Perché David Fincher è un maestro della suspense e della tensione, un moderno Hitchcock, e qui lo dimostra con una storia claustrofobica molto ben calibrata.

Il momento in cui la piccola Sarah ha un attacco di diabete e resta chiusa dentro con due dei rapinatori (tra cui Forest Whitaker), mentre Meg viene tagliata fuori.

Dove e quando. Su Rai 3 alle 21:15.