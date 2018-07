Stasera in TV 11 luglio: The Forgotten, Julianne Moore madre psicopatica sola contro tutti

Realtà e apparenza, l’amore di una madre solido come una roccia disposto a tutto pur di salvare se stessa e il proprio figlio da una minaccia esterna, persistente, infida, che gioca con i labirinti della mente. Potrebbe essere la trama di un thriller come tanti, ma in The Forgotten del 2004 la differenza tra racconto già visto e racconto innovativo la fa la presenza di una grande attrice come Julianne Moore nei panni della protagonista.Laè capace di portare lo spettatore nello sgomento e nell’inquietudine, salvo poi sfoderare un’interpretazione da donna forte e determinata disposta a tutto pur di non soccombere alla realtà. Il film diretto daintroduce nella trama anche una sfumatura di fantascienza che rafforza la storia nella sua dimensione mistery e ,pur non essendo un capolavoro del genere, riesce a tenere lo spettatore abbastanza attaccato alla storia persino mostrando qualche soluzione un po’ semplicistica.