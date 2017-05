Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Xena?

Se siete dei millennials, sicuramente non potete non conoscere questo nome: Xena. Si tratta della protagonista dello show andato in onda per ben sei stagioni su Italia 1, con un nome estroso e mitologico che fu scelto daal posto diLa storia del successo dello show, che iniziò come uno spinoff di, è la stessa degli show americani fantasy e mitologici che spopolarono proprio negli anni '90 in TV con un mix di horror, action, farsa e musical.Su tutti appunto, che aprirono la pista al successo di Buffy - L'ammazzavampiri nel 2000. Gli ingredienti principali di Xena erano l'avventura, i riferimenti alla mitologia greca, liberamente mescolati con altri di pura invenzione, l'azione e la componente del musical, meno presente in. Nella serie incontriamo Venere, Discordia, e altre divinità, mentre Xena è interpretata dall'attrice Lucy Lawless Il personaggio dinasce come dea della guerra convertita al bene da Hercules nell'omonima serie che vede protagonista l'attore Kevin Sorbo . Xena intraprende numerosi viaggi e avventure per la Terra in compagnia dell'amica Olimpia.La prima stagione è andata in onda in Italia nel 1996, l'ultima, la sesta, nel 2002.Che fine ha fatto dunque l'interprete di uno dei telefilm cult degli anni '90?