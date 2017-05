Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Kevin Sorbo della serie Hercules?

Il nome diforse non vi dirà nulla, visto che enunciato così non fa altro che perdersi nella nebbia dei ricordi. Ma se vi dicessimo, la serie TV che raccontava le gesta dell'eroe ellenico andata in onda su Italia 1 a metà anni '90, vi viene in mente qualcosa? Probabilmente sì visto che l'attore è stato il volto della fiction che ebbe un certo successo persino in Italia.Hercules è andata in onda in Italia a partire dal 1996, ed è stata prodotta negli Stati Uniti dal 1995 al 2000. Kevin Sorbo interpretava il ruolo del protagonista, il semidio Hercules, e la fiction era ambientata in un mondo magico pieno di richiami alla mitologia classica. Per esempio ad Hercules capitava frequentemente di scontrarsi con personalità del calibro di Zeus ( Anthony Quinn ) o nemici come Marte (Kevin Smith). Le sei stagioni della serie hanno poi dato vita a uno spinoff: Xena - La principessa guerriera, ancora ispirato al mondo della Grecia antica e un prequel, Young Hercules , con protagonista l'attoreera perfetto per interpretare il semidio forzuto. Il suo fisico muscoloso, la bella presenza lo rendevano un carattere riuscito che contribuì in larga parte al successo della fiction in tutto il mondo. All'inizio della serie perde la moglie Deianira e i suoi figli e questo fatto drammatico lo porta di episodio in episodio a combattere l'egoismo degli dei e a stare sempre dalla parte degli umani.Che fine ha fatto oggi il guerriero della Grecia antica? Dopo l'immensa popolarità dello show l'attore è comparso nello spinoff della serie Xena e ha continuato a lavorare in televisione. Ha recitato negli anni successivi nella soap opera Santa Barbara, nella quarta stagione di., in Dharma e Greg, Hope e Faith, Due uomini e mezzo, La vita secondo Jim e The Middleman.