Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Megan Gale?

Le ospitate in TV, gli spot di telefonia, poi l’oblio, se non fosse stato per George Miller...

17.02.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Icona delle bellezza straniera in Italia, negli ultimi anni l’abbiamo persa di vista, in TV come al cinema. Megan Gale è stata per un buon periodo di tempo l’icona della bellezza straniera in Italia, una figura capace di scatenare in noi quel sentimento di non poter essere perché solo lei era capace di incarnare una qualche qualità altra rispetto all’italianità, che ha fatto in modo che la modella e attrice fosse a lungo rincorsa da buona parte del pubblico italiano.



Per molto tempo quindi il pubblico nostrano l’ha osannata. E dalla pubblicità al cinema, Megan è stata ovunque. Del resto la sua altezza giunonica è una caratteristica davvero fuori dalla norma. E oggi invece non si hanno molte notizie della modella. Ripercorriamo per un attimo la sua carriera.

1999 al 2006 è stata protagonista assoluta di numerosi spot della Vodafone. Proprio nel 1999 esordisce nello spot del marchio di telefonia mobile interpretando una donna ricercata e misteriosa che veniva fermata dalla polizia. La modella nata nel 1975 in Australia arriva in Italia ed esordisce proprio con questo spot pubblicitario. L’impegno con la Vodafone continua fino al 2005 e tramite il telefonino, la Gale entra a tutti gli effetti nell’immaginario collettivo.



2008 torna in una nuova pubblicità per la Vodafone Omnitel NV in occasione delle feste, pronunciando la famosa frase: "Non potevo mancare". Il cinema l’ha voluta in Stealth - Arma suprema (2005) e nei cinepanettoni Neltorna in una nuova pubblicità per la Vodafone Omnitel NV in occasione delle feste, pronunciando la famosa frase: "Non potevo mancare". Il cinema l’ha voluta in(2005) e nei cinepanettoni Vacanze di Natale 2000 (1999, diretto da Carlo Vanzina), Body Guards - Guardie del corpo (2000, di Neri Parenti), con Massimo Boldi e Christian De Sica, e Stregati dalla luna (2001).

Raffaella Carrà il Festival di Sanremo 2001. Nel 2008 ha annunciato il suo ritiro dalle passerelle. Megan Gale oggi vive in Australia e in Svizzera a Lugano; fra i suoi hobby si annoverano lo sci e la caccia, e i lustrini decisamente non sembrano mancarle. Ha inoltre condotto assieme ail Festival di Sanremo 2001. Nel 2008 ha annunciato il suo ritiro dalle passerelle. Megan Gale oggi vive in Australia e in Svizzera a Lugano; fra i suoi hobby si annoverano lo sci e la caccia, e i lustrini decisamente non sembrano mancarle.